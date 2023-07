Damiano David nudo per “essere fastidioso”: sfida la censura con l’asciugamani sulle parti intime Damiano David dei Maneskin si sta godendo il relax in un momento di pausa dal tour. Quale migliore occasione di questa per sfidare la censura social con una foto nudo?

A cura di Valeria Paglionico

Al termine di un lungo tour mondiale, i Maneskin si stanno godendo qualche momento di pausa tra un concerto e l'altro e ne hanno approfittato per ritornare alle loro vite "normali" almeno per qualche giorno, naturalmente documentando tutto sui social con foto e Stories. Sarà perché la rottura con Giorgia Soleri è ancora fresca o perché semplicemente non è proprio abituato a "star fermo" per più di 24 ore, ma la cosa certa è che il cantante Damiano David sembra il più "insofferente" della band di fronte questo periodo di totale relax. Cosa ha fatto per "infastidire" i fan? Si è spogliato e ha sfidato la censura con una foto senza veli: ecco il risultato.

La foto di Damiano dei Maneskin nudo

Damiano David, il cantante dei Maneskin, nelle ultime settimane è finito al centro del gossip più spietato a causa della rottura con Giorgia Soleri e della loro relazione non monogama ormai arrivata al capolinea. Nonostante le polemiche e le critiche, è rimasto impassibile e sui social ha continuato a documentare normalmente la sua quotidianità fatta di concerti e serate folli con gli amici. Ora che è in pausa non perde occasione per provocare gli utenti dei social, rivelando il suo innato animo irriverente. Proprio nelle ultime ore, ad esempio, al motto di "Tanto per essere fastidiosi", si è scattato un selfie allo specchio completamente nudo.

Damiano sfida la censura

Il cantante dei Maneskin si è spogliato integralmente e ha posato senza vestiti per uno scatto social. Tatuaggi e addominali scolpiti in mostra, capelli biondo platino (dei quali si intravede la ricrescita) ed espressione "finto shockata": ad attirare le attenzione dei fan non può che essere l'asciugamani bianca usata per coprire giusto le parti intime. Così facendo Damiano ha sfidato e "sconfitto" la censura, riuscendo a provocare i fan con estrema sensualità. Non è la prima volta che fa una cosa simile, anzi, per lui le foto senza veli sono quasi una "tradizione", soprattutto nei momenti di relax come ad esempio il giorno dopo la fine del Load Kids Tour. Come hanno reagito i fan? Naturalmente con entusiasmo, apprezzando non poco la bellezza e il fascino del cantante.