Damiano dei Maneskin schiarisce i capelli: “Il platino è il mio colore” La nuova trasformazione di Damiano David è all’insegna del biondo platino, che sembra gradire particolarmente.

A cura di Giusy Dente

Dal punto di vista sentimentale, per Damiano David è un momento turbolento. Il cantante pochi giorni fa ha posto fine alla relazione con la fidanzata Giorgia Soleri ed è stato avvistato con un'altra ragazza. La notizia della rottura è stata confermata dalla ormai ex coppia proprio dopo la diffusione di un video in cui si vede il frontman dei Maneskin baciare un'altra ragazza. Si tratta di Martina Taglienti, una modella molto nota nel settore fashion e molto richiesta in passerella, amica della bassista Victoria. Dall'altro lato, prosegue a gonfie vele la carriera del cantante e della sua band. I Maneskin si sono esibiti al Primavera Sound (in Spagna) e il frontman ha nuovamente cambiato look.

Tutti i cambi look di Damiano David

Ultimamente, Damiano David sta sperimentando parecchio, in fatto di hair look. Dopo tanti anni coi capelli lunghi, il primo stravolgimento che ha scioccato i fan è stato il drastico taglio della chioma. Per il lancio di Gossip, a inizio anno, si è rasato i capelli. Poi ha iniziato a divertirsi coi colori, stupendo sempre con qualcosa di nuovo, il tutto nel giro di pochi mesi. Dal castano naturale è passato al viola, per poi schiarire nuovamente la chioma e passare al biondo. Il colpo di testa per festeggiare la fine del tour è stato all'insegna del rosso fuoco e poi in seguito ha azzardato qualcosa di ancora più originale. In onore della sua squadra del cuore (è un tifoso della Roma) ha optato per un bicolor giallo-rosso!

Damiano è un fan del biondo platino

Dopo tutti i colpi di testa degli ultimi mesi, sembra che Damiano David abbia trovato la sua dimensione. Ha sperimentato di tutto, dai colori chiari a quelli accesi: il giallo, il viola, il rosso. Quando tornerà al suo colore naturale? Non si sa, ma per ora ha espresso la sua predilezione per una tonalità in particolare. Mostrandosi in una nuova versione ha ammesso: "Il platino è il mio colore". C'è da aspettarsi dunque che vedremo il cantante con questo hair look per un bel po': o sta invece già pensando alla prossima trasformazione con cui stupire tutti?