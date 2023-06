Martina Taglienti, lo stile e la carriera della modella di cui tutti parlano A soli 22 anni Martina Taglienti è già una modella molto richiesta: ecco dove l’avevamo già vista.

A cura di Beatrice Manca

Martina Taglienti in Pull&Bear, foto via Instagram @mirtilletouch

La notizia della rottura tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri, ha dominato le pagine di gossip e ha acceso i riflettori su Martina Taglienti, la ragazza ripresa mentre baciava il cantante in discoteca. La relazione, spiega David, è finita ben prima del video, quindi non c'è stato alcun tradimento con Martina Taglienti. Lei, 22 anni appena compiuti, è una modella di successo: è rappresentata dall'agenzia internazionale Elite e lavora per moltissimi marchi.

La carriera nella moda di Martina Taglienti

In poche ore il nome di Martina Taglienti è rimbalzato ovunque sui social: sappiamo che è un'amica di Victoria De Angelis e che spesso esce con i ragazzi del gruppo, Damiano incluso, o partecipa ai concerti. La loro conoscenza dura da anni: i primi commenti del cantante sotto le sue foto risalgono al 2017. La sua vocazione però non è la musica, ma la moda: a soli 22 anni ha già collezionato un portfolio di tutto rispetto posando per marchi come GCDS e Mc2 Saint Barth.

Martina Taglienti in De La Vali

Lo stile di Martina Taglienti

Lunghi capelli biondi, occhi da gatta e un piccolo neo sullo zigomo, lo stile di Martina Taglienti si ispira alle icone di bellezza anni Settanta. La sua specialità sono le campagne pubblicitarie: tra le più recenti c'è quella per Five PM Bikini, dove posa in costume da bagno e occhiali retrò.

Martina Taglienti in Five PM

Nelle varie foto pubblicate sui social la vediamo indossare anche abiti degradé e body cut out di Pull&Bear, minidress stringati del brand De La Vali e la vediamo perfino posare in abito da sposa per il brand Berta, che ha scelto per lei un modello trasparente con bustier e ricami floreali. Anche l'agenzia Lake Como Wedding Planner l'ha scelta nelle sue campagne.

Martina Taglienti con un abito Berta

Quando non lavora, Taglienti condivide le foto di una qualsiasi ventenne: vacanze al mare, serate con gli amici (dove spesso compare Vittoria) e Festival musicali, incluso il Coachella.