Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati, il video del cantante mentre bacia Martina Taglienti Finita la storia d’amore tra il frontman dei Maneskin e Giorgia Soleri. Lo annuncia lo stesso cantante sui social: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore”.

A cura di Andrea Parrella

È finita la relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri. A confermare la notizia, dopo la circolazione di un video in cui bacia un'altra ragazza in discoteca, è stato lo stesso cantante dei Maneskin, che con una storia su Instagram ha precisato: "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento". La relazione tra i due andava avanti dal 2017 e negli ultimi anni erano diventati una delle coppie più note e chiacchierate del mondo dello spettacolo.

Il video di Damiano che bacia Martina Taglienti

Il caso è scoppiato nel primo pomeriggio dell'8 giugno, quando sui social inizia a circolare un video in cui il frontman dei Maneskin viene immortalato in discoteca mentre bacia una ragazza che chiaramente non è Giorgia Soleri, ma Martina Taglienti, modella 22enne ed amica della bassista della band, Victoria De Angelis, con cui è stata ritratta insieme in foto più volte, in passato. Nel video si vede proprio Damiano, prima di spalle e poi di profilo, baciare la ragazza.

Le scuse di Damiano sui social e le spiegazioni

A quel punto diventano necessarie le scuse di Damiano David, che proprio sui social chiarisce l'accaduto, precisando la scelta di lasciarsi risalente a pochi giorni fa. Si tratta di una storia che ha dominato il gossip nazionale negli ultimi due anni. L'amore tra Damiano e Giorgia Soleri era salito agli onori delle cronache negli stessi giorni in cui la band vinceva l'Eurovision Song Contest a Rotterdam, nel 2021. Da allora i due non si sono più nascosti e, oltre al sentimento, si sono spesso esposti pubblicamente per cause comuni, mostrando grande complicità. Al momento non sono ancora arrivati commenti pubblici da parte di Soleri.