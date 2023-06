Giorgia Soleri unfollowa Damiano, Victoria e l’amica che il suo ex ha baciato in discoteca Dopo il brevissimo comunicato con il quale Damiano ha ufficializzato la separazione da Giorgia Soleri, l’attivista unfollowa l’ex fidanzato, Victoria De Angeles e Martina Taglienti, amica della bassista dei Maneskin protagonista del bacio con il cantante.

A cura di Stefania Rocco

Giorgia Soleri ha unfollowato l’ex fidanzato Damiano David, Victoria De Angeles e Martina Taglienti, amica della bassista dei Maneskin che sarebbe protagonista del video del bacio con il cantante. A pochi minuti dalla diffusione del comunicato con il quale Damiano ha ufficializzato la fine della sua relazione con l’attivista, Giorgia sembrerebbe essere passato al contrattacco. Senza aggiungere una sola parola a quanto già dichiarato dal suo ex, Soleri ha utilizzato Instagram per palesare la sua rabbia nella maniera più plateale possibile.

La reazione di Giorgia Soleri al comunicato di Damiano David

Giorgia, solo pochi minuti fa, ha smesso di seguire su Instagram l’ex fidanzato Damiano, Victoria De Angeles e l’amica Martina Taglienti, la ragazza bionda che sarebbe protagonista del video del bacio con Damiano. Modella internazionale, Martina è tra le migliori amiche di Victoria e pare conoscesse anche Soleri, tanto che le due si seguivano rispettivamente su Instagram. Fino a qualche minuti fa almeno, perché adesso Giorgia sembrerebbe avere scelto di prendere le distanze. Con la decisione di unfolloware i tre, Giorgia ha manifestato apertamente il suo disappunto. Il bacio di Damiano all’amica di Victoria l’avrebbe colta di sorpresa.

Giorgia Soleri unfollowa Damiano David

Giorgia Soleri unfollowa Victoria De Angelis

Giorgia Soleri unfollowa Martina Taglienti

Il comunicato di Damian David

Dopo la diffusione su TikTok del video in cui baciava una donna che chiaramente non è la fidanzata Giorgia, Damiano si è visto costretto a intervenire per fare chiarezza. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”, ha scritto il frontman dei Maneskin. La rottura, che secondo la versione di Damiano risalirebbe a pochi giorni fa, sarebbe davvero recentissima. Risale al 29 maggio scorso l’ultima interazione social tra i due.