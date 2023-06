Giorgia Soleri lascia la casa che divideva con Damiano e in viaggio legge la guida al poliamore La rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri si è imposta a tal punto nel dibattito pubblico, che le testate nazionali raccontano il gossip: “Mentre Damiano è impegnato con i Maneskin, Giorgia Soleri è rientrata a Roma per impacchettare le sue cose dalla casa che divideva con lui”, scrive Ansa.

A cura di Giulia Turco

La fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri sembra essersi inserita nelle notizie all’ordine del giorno, tanto che a quarantott’ore dall’annunciata separazione via social, le testate nazionali seguono il gossip e ne riportano puntuali aggiornamenti. La Repubblica e Ansa ad esempio sostengono che l’influencer e attivista starebbe facendo già le valigie per lasciare definitivamente l’appartamento romano che fino ad ora ha diviso con il leader dei Maneskin.

Giorgia Soleri si prepara al trasloco dalla casa romana

Quel che è certo è che Giorgia Soleri, pubblicamente, non si lascia scalfire. Nei giorni seguenti l’annuncio della rottura con Damiano, racconta ai suoi follower di essere tornata a Roma per sbrigare alcune faccende. Nessuna lacrima in pubblico, nessun post-tragedia, Soleri si è limitata a chiedere di evitare un accanimento mediatico nei loro confronti “per tutelarci in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti”. Il primo sarebbe quello relativo alla casa. Da qualche anno l’attivista fa la spola tra Milano, sua città di origine, e Roma, il loro che le ha garantito una stabilità di affetti. Ha condiviso un appartamento insieme a Damiano, che ora sarebbe pronta a lasciare.

“Mentre Damiano è impegnato con i Maneskin in Spagna, Giorgia Soleri è rientrata a Roma per cominciare a impacchettare le sue cose dalla casa che divideva con il cantante”, scrive Ansa, “dopo la rottura resa ufficiale dal video in cui Damiano è stato ripreso in discoteca mentre baciava un’altra ragazza”. Ora molti si chiedono che ne sarà dei due gatti, che la coppia condivideva. Sarà Giorgia a portarseli con sé? E soprattutto, resterà comunque a vivere nella Capitale?

Soleri legge il saggio sulla poligamia

Non sfugge che, durante il viaggio di ritorno verso Roma, Giorgia si conceda una lettura particolare, ‘La zoccola etica’, un saggio di Dossie Easton, Janet Hardy, che intende proporsi come guida rivolta a coloro che nelle relazioni intendono esplorare le infinite possibilità che amore e sessualità offrono al di là dei modelli tradizionali improntati alla monogamia. Non è un caso che Giorgia abbia voluto immortalare la sua lettura, visto che due giorni prima, per liberarsi dal peso del giudizio, aveva messo in chiaro sui social che la sua relazione con Damiano non è mai stata monogama, dunque di fatto, erano entrambi d'accordo rispetto alla loro relazione aperta. "Considero l'esclusività un valore (al contrario lo è l'inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama".