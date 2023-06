Giorgia Soleri sulla rottura con Damiano David: “La storia, di comune accordo, non era monogama” Con alcune storie Instagram, Giorgia Soleri ha rotto il sienzio sulla rottura con Damiano David, frontman dei Maneskin: “La nostra relazione era non monogama. Avevo esplicitamente chiesto di avere un pò di discrezione nelle nostre vite pubbliche, non è andata così, e il problema nasce da questo”.

A cura di Elisabetta Murina

Giorgia Soleri ha rotto il silenzio sulla rottura con Damiano David. Il frontman dei Maneskin ha annunciato che la loro storia d'amore è arrivata al capolinea, dopo che sui social è iniziato a circolare un video mentre bacia in discoteca un'altra ragazza, Martina Taglienti. Poi il cantante ha pubblicato un messaggio sui social scusandosi per come è uscita la notizia: "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo".

Le parole di Giorgia Soleri: "Altre persone non sono un problema"

Con alcune storie Instagram, Giorgia Soleri ha parlato per la prima volta della rottura con Damiano, spiegando che la loro era "di comune accordo e in modo del tutto consensuale" una storia d'amore "non monogama". Per questo motivo, l'influencer e attivista ha precisato che il bacio dell'ex fidanzato con un'altra ragazza non ha rappresentato un problema in alcun modo:

Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sè e per tutte le persone che, in modo diversi, si rapportano a noi. Considerò l'esclusività un valore (al contrario lo è l'inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora.

Soleri si dice "arrabbiata, ferita e delusa" per il modo in cui Damiano ha diffuso la notizia, che invece avrebbe dovuto essere annunciata oggi, come precedentemente deciso:

Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un pò di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi. Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente si. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme.

Poi ha concluso chiedendo rispetto di loro " come persone" e del loro amore, durato 6 anni, che è stato "fortissimo, intenso e profondo".