“L’amore va coltivato”, il post di Giorgia Soleri che già lasciava intuire la crisi con Damiano Un post condiviso da Giorgia Soleri solo 5 giorni fa lasciava già intuire la crisi con Damiano David. “L’amore va coltivato”, aveva scritto l’attivista e influencer. Meno di una settimana dopo, il frontman dei Maneskin ha ufficializzato la rottura.

A cura di Stefania Rocco

“L’amore va coltivato”: è questa la frase pubblicata da Giorgia Soleri solo 5 giorni fa e passata inosservata, frase che, col senno di poi, è chiaro lasciasse già intuire la crisi. È stato Damiano David a chiarire che la relazione con la storica fidanzata sarebbe terminata già “da qualche giorno”. Quello con Martina Taglienti, dunque, tecnicamente non rappresenterebbe tradimento. Ma Giorgia non ha apprezzato e, dopo avere visto circolare sui social il video che mostra il suo ex baciare un’altra, ha unfollowato Damiano, Martina e perfino Victoria De Angeles, tra le migliori amiche della modella. Un segnale chiaro: quel filmato l'ha ferita, probabilmente non si aspettava di vedere il compagno con il quale ha condiviso parte della sua vita già abbracciato a un'altra.

Il silenzio di Giorgia Soleri

A differenza di Damiano, che ha commentato la rottura con una nota scritta velocemente e postata sui social, Giorgia ha scelto di mantenere un rigoroso silenzio. Sono ore che non posta contenuti social, come se avesse scelto di tenersi a distanza da quanto accaduto nelle ultime ore. Ha smesso di postare Instagram stories dal momento in cui il video del compagno sorpresa in discoteca con un’altra è diventato virale.

Le scuse di Damiano David

Damiano, diversamente da Giorgia, è stato costretto a commentare l’accaduto. Diventato, suo malgrado, protagonista di un filmato imbarazzante, ha chiesto ai fan di rispettare questo momento tanto delicato e si è scusato pubblicamente con quella che negli ultimi sette anni è stata la sua compagna: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.