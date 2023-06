Damiano David e Giorgia Soleri, la storia del loro amore: dalle lacrime a Sanremo alla rottura Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Tutte le tappe della loro storia d’amore: dalla giornata in Parlamento per la vulvodinia alla difesa per le critiche alle poesie di lei, fino alle lacrime di lui a Sanremo sulle note di Coraline.

Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati. La coppia stava insieme da sei anni, anche se si conosceva da nove. A seguito della diffusione di un video di lui che baciava la modella Martina Taglienti, lui ha pubblicato una nota di scuse nella quale ha chiarito che i due si sono lasciati qualche giorno prima dello stesso. E adesso? Le reazioni di chi segue il mondo dello spettacolo sono state le più diverse. Di certo, una coppia così – 5.2 milioni di follower lui, quasi 1 milione lei – quando scoppia, fa molto rumore. Ripercorriamo allora tutte le tappe del loro rapporto: dall'incredibile sovraesposizione mediatica agli appoggi di lui all'attivismo di lei arrivando fino al Parlamento; la difesa di Damiano dagli attacchi e le polemiche per le poesie e l'ultima storia insieme prima della rottura definitiva, arrivando addirittura all'unfollow di lei a tutti i componenti della band.

Insieme dal 2017

Giorgia Soleri e Damiano David hanno cominciato la loro relazione nel 2017, ma la loro conoscenza è iniziata molto prima. Lei ha ottenuto grande popolarità proprio dal fatto di essere la compagna del frontman dei Maneskin, una volta che la band ha trionfato al Festival di Sanremo 2021 e al successivo Eurovision con il brano Zitti e buoni. Da quel momento, Giorgia Soleri diventa un nome di riferimento portando avanti temi cari al femminismo, ma anche alla salute mentale e fisica. La coppia aveva cominciato una convivenza, almeno fino al Natale del 2022 come mostrato da alcuni post su Instagram.

Insieme in Parlamento per la proposta di legge sulla vulvodinia

Forse uno dei momenti di massimo splendore mediatico della coppia è rappresentato dall'arrivo in Parlamento per il sostegno della proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia come malattia. A Fanpage.it, Giorgia Soleri aveva dichiarato: "Esporsi e raccontarsi in maniera così intima non è semplice, ma ho voluto provare ad aiutare altre persone. Sapere di aver dato il mio piccolo contributo nell’iter di questa legge è stata una grande soddisfazione, spero vada in porto il prima possibile”.

La polemica sulla definizione "fidanzata di Damiano"

In occasione della presentazione del suo libro di poesie, Giorgia Soleri è stata protagonista di un momento che ha acceso ulteriormente la sua popolarità. Quando un servizio di "Storie Italiane" sulla sua pubblicazione la appellava come "la fidanzata di Damiano dei Maneskin", lei pubblicò il suo sfogo su Instagram: "Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e Di Damiano dei Maneskin di cognome. Come fate a non saperlo?".

Le poesie di Giorgia Soleri dedicate a Damiano

Giorgia Soleri era stata duramente criticata per le sue poesie, contenute nella sua raccolta, perché avrebbe scritto spesso e a sproposito nelle sue rime, del sesso fatto con Damiano David. A queste critiche, al di là di qualsiasi giudizio di merito, la influencer e attivista rispose: "Comunque incredibile, quando un uomo parla di come sco*a nessuno lo critica di come sco*a". Damiano la difese: "Sei più bella quando ti arrabbi".

Le lacrime di Damiano per Giorgia Soleri a Sanremo nel 2022

Nel 2022, i Maneskin tornano a Sanremo come super ospiti. La band esegue Coraline, canzone che Damiano David aveva scritto proprio per Giorgia Soleri. A notte inoltrata, dopo l'esibizione, il ringraziamento speciale alla compagna: "Grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere".

La rottura e il bacio con Martina Taglienti

La rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri è stato un vero e proprio colpo di scena. Nei giorni scorsi si era visto che nell'ultima storia, pubblicata da Giorgia Soleri, Damiano David non appariva rilassato e felice (era la vigilia della partita di Europa League tra Roma e Siviglia). Poi è arrivato il video, un leak pubblicato su TikTok, che lo ha mostrato tra le braccia di Martina Taglienti, sua nuova fiamma. Dopo la diffusione, Damiano David si è affrettato a pubblicare un mini comunicato

Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento.

Finisce qua, cantava Caterina Caselli, chi se ne va che male fa.