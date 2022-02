Damiano dei Maneskin su Coraline: “Giorgia me l’ha fatta scrivere e vivere” A notte fonda, il frontman della band ha dedicato un ringraziamento speciale al suo pubblico che ha ascoltato e dato vita ancora una volta alla sua Coraline: “Avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'esibizione dei Maneskin sulle note di Coraline è stato uno dei momenti più discussi e apprezzati della prima serata del Festival di Sanremo. La band romana è tornata all'Ariston dopo un anno spaziale che li ha visti esordire sul palcoscenico internazionale. Un viaggio che è ripartito lì da dove è iniziato, in quel teatro vuoto che nel 2021 ha accolto i cantanti senza che ci fosse un pubblico ad applaudirli. Per i Maneskin si chiude un cerchio, il loro Sanremo si è concluso solo ora.

Damiano David sul significato di Coraline

A notte fonda, il frontman della band, tornato nella stanza di hotel sanremese, ha dedicato un ringraziamento speciale per il suo pubblico. Sul palco i Maneskin hanno regalato ancora una volta la loro Zitti e buoni e Coraline, uno dei successi più apprezzati del loro repertorio. Il testo non ha un destinatario preciso, ma racchiude il racconto di un viaggio interiore e ha un peso importante per Damiano che, sui social, ringrazia la fidanzata Giorgia Soleri che lo ha incoraggiato a scriverla:

Grazie a tutti voi che avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita. Grazie ai miei compagni che la portano sul palco insieme a me. Grazie a Fabrizio Ferraguzzo che l’ha prodotta ed oggi è la nostra spalla, migliore amico e manager. Grazie ad Amadeus che mi ha dato l’occasione di portarla sul palco più importante d’Italia E grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere. A tutti voi, e alla musica, semplicemente grazie.

Le lacrime di Damiano a Sanremo 2022

Al termine dell'esibizione, come sempre molto intensa, Damiano si è lasciato andare alle lacrime, quelle di cui forse avrebbe voluto liberarsi già molto tempo prima. Ci è riuscito solo ora, davanti ad una platea colma di persone, alle quali ha raccontato la sua favola di Coraline. Apprezza la fidanzata Giorgia Soleri, che su Instagram condivide uno screenshot della sua commozione e commenta il suo messaggio all'indomani: "Il significato del bene. Che magia".