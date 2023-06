Chi è Martina Taglienti, la ragazza che Damiano David bacia nel video in discoteca Si chiama Martina Taglienti la ragazza che Damiano David bacia appassionatamente nel video diffuso sui social che ufficializza la rottura con Giorgia Soleri. Si tratta di una modella, 22enne, amica di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin.

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è giunta al capolinea, dopo svariati anni insieme i due hanno deciso di separarsi e prendere strade diverse, ed è così che il rocker romano si è imbattuto in una fanciulla dai lunghi capelli biondi. Si tratta di Martina Taglienti, la ragazza che bacia appassionatamente nel video diffuso sui social, con il quale è stata ufficializzata la rottura tra il frontman dei Maneskin e l'attivista. In realtà, non si tratta di una conoscenza nuova per la band, dal momento che è una delle amiche più strette di Victoria De Angelis, la bassista del gruppo.

Chi è Martina Taglienti

Ventidue anni, compiuti il 22 gennaio, classe 2001, Martina Taglienti è una modella che già da qualche tempo compariva nel giro di amicizie della band romana. Non sono rare, infatti, le foto che la ritraggono insieme a Victoria, ma anche ad altri componenti, come Thomas Raggi, con cui si è da poco concessa un weekend ad Ibiza. Fa parte dell'agenzia Elite, una delle più note nel settore della moda e di fatti la sua bellezza, che ricorda nei tratti quella delle icone Anni Settanta, è stata notata da diversi brand di spessore che l'hanno scelta per le loro campagne.

La cena al ristorante prima della serata in discoteca

La serata in discoteca in cui Damiano e gli altri componenti della band si stavano godendo del sano divertimento, prima di riprendere il tour che li porterà anche in Italia per tre date il prossimo luglio, era stata preceduta da una cena, in un ristorante. Grazie ad una foto scattata da uno degli amici del rocker romano e pubblicata tra le storie Instagram, si vede che accanto a lui sono sedute Victoria e proprio Martina. I vestiti che indossano, non lasciano spazio a dubbi, qualora ce ne fossero, su chi fosse la destinataria del bacio appassionato. Non è chiaro se sia stata l'esuberanza di una sera, oppure, se è il preludio di qualcosa di più, intanto, i due si godono la spensieratezza del momento.