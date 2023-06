“Posso dire che sei la mia fidanzata?”, Damiano David corteggiava Martina Taglienti già nel 2017 Damiano David, frontman dei Maneskin, corteggiava la bellissima Martina Taglienti già nel 2017. “Posso dire che sei la mia fidanzata?”, scrisse sotto una foto postata su Instagram dalla modella. “Ti amo”, tra i commenti di un altro scatto.

A cura di Stefania Rocco

La passione di Damiano David nei confronti di Martina Taglienti esisterebbe da anni. Lo dimostrano alcune interazioni social tra i due, risalenti addirittura al 2017. Martina, grande amica di Victoria De Angeles, bassista dei Maneskin, è presente da tempo nella vita di Damiano. Fu scelta già giovanissima per partecipare a uno dei primi videoclip realizzati dalla band quando ancora non era famosa. E Damiano, che all’epoca era uno sconosciuto, non ha mai taciuto il suo apprezzamento per la bellezza della giovane donna insieme al quale è stato filmato durante un bacio in discoteca, bacio che lo ha costretto ad ammettere la fine della sua relazione con Giorgia Soleri.

I commenti di Damiano David alle foto di Martina Taglienti

“Posso dire che sei la mia fidanzata?”, scriveva Damiano dei Maneskin a Martina ad agosto 2017. Un mese dopo, a settembre, sotto un’altra foto, Damiano aveva scritto addirittura “Ti amo”. Commenti ai quali Martina sembrava rispondere divertita, ma senza premere sull’acceleratore. Si trattava, però, di un preludio di quanto sarebbe accaduto anni dopo, inaspettatamente (soprattutto per Giorgia Soleri).

Il bacio tra Damiano David e Martina Taglienti

A distanza di 6 anni da quel momento, le cose sono cambiate. Damiano è stato filmato mentre bacia in discoteca proprio Martina, sua vecchia conoscenza, tra le migliori amiche di Victoria De Angeles. Quel filmato ha obbligato il frontman dei Maneskin a uscire allo scoperto. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”, ha fatto sapere l’artista. Soleri, in risposta, l’ha unfollowato sui social e ha smesso di seguire sia Martina che Victoria.