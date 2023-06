Le foto di Damiano David e Martina Taglienti a cena insieme la sera prima del bacio A qualche giorno dal video del bacio in discoteca, ecco spuntare le foto della serata, iniziata in un ristorante romano in compagnia di alcuni amici. Damiano è elegante in giacca nera, Martina indossa la camicia a maniche lunghe che si vedrà, qualche ora dopo, all’interno del locale.

Se Damiano David e Martina Taglienti siano davvero una coppia sarà soltanto il tempo a dirlo. I due hanno ormai i riflettori puntati da quando è entrato in circolazione il video del fatidico bacio che ha costretto il frontman dei Maneskin a dichiarare pubblicamente la fine della sua relazione con Giorgia Soleri.

Le foto di Damiano e Martina a cena al ristorante

Quel video ora acquisisce un contesto, nello specifico quello di una serata di divertimento e spensieratezza nella Capitale, città di Damiano tanto quanto di Martina. I due ragazzi si conoscono da anni, la modella è una delle più care amiche di Victoria, bassista del gruppo, e Damiano le ha sempre fatto, più o meno scherzando, una corte spietata. Da qualche tempo però qualcosa tra loro dev’essere cambiato e a quanto pare avrebbero deciso di fare uno step successivo in quell’attrazione che fino a quel momento è rimasta probabilmente platonica. A qualche giorno dal video della discoteca, ecco spuntare le foto della serata, iniziata in un ristorante romano in compagnia di alcuni amici. A pubblicare gli scatti è Il Messaggero: Damiano è elegantemente in giacca nera, Martina indossa la camicia a maniche lunghe che si vedrà, qualche ora dopo, all’interno del locale. Il clima è apparentemente rilassato e sereno, ma è solo la quiete prima della tempesta.

Damiano vola a Madrid mentre impazza il gossip

È forse un bene che subito dopo il caos mediatico i Maneskin abbiano dovuto lascare Roma per ripartire alla volta di Madrid, dove li aspettava una delle tappe del loro tour. Nel frattempo, forse, Damiano ha potuto sbollire e concentrarsi solo sulla musica della sua band, mentre sui social infuocava il gossip e a Roma la sua ormai ex fidanzata Giorgia Soleri si preparava all’idea di una nuova vita dopo Damiano. Ora ci sarà da capire chi dei due cambierà sistemazione e chi resterà nell’appartamento che dividevano nella Capitale.