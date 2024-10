video suggerito

Perché Stefano De Martino ad Affari tuoi veste sempre uguale (con cravatta e senza giacca) Camicia bianca slim fit con maniche arrotolate, pantaloni neri, cravatta: Stefano De Martino ad “Affari tuoi” sta scegliendo uno stile molto riconoscibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Ph. @raffomarone

Stefano De Martino ha festeggiato un compleanno speciale e lo ha celebrato con una torta dal forte valore simbolico: è una torta a forma di pacco di Affari Tuoi, il programma che segna la sua consacrazione televisiva. Proprio l'ex ballerino di Amici, infatti, è oggi al timone di uno dei programmi più importanti del palinsesto Rai e ha ereditato il ruolo da un nome importante. Prima di lui, alla guida del gioco, c'era infatti Amadeus, che ora ha cominciato una nuova avventura su NOVE. Il neo 35enne sta portano nel programma la sua energia, col suo inconfondibile stile, cercando di conquistare il pubblico rimanendo se stesso.

La Rai scommette su Stefano De Martino

Stefano De Martino è la scommessa della Rai, che ha deciso di puntare su di lui per dare all'emittente un'immagine fresca, giovane, nuova, che guardi al futuro. Ha firmato un contratto di tre anni. È un ragazzo che da anni si è conquistato la fiducia del pubblico, che ne ama la genuinità, la semplicità, il sapersi mettere in gioco, la volontà di crescere sempre, senza fermarsi né cullarsi sugli allori. Certo, l'ombra dell'etichetta "di destra" si è presto allargata su di lui e sulla sua promozione, che dal canto suo De Martino attribuisce solo al duro lavoro di questi anni: "Onestamente io non conosco nessuno in politica. La vera spinta è che un piccolo programma come Stasera tutto è possibile, su Rai2, ha fatto dei numeri via via sempre più grandi. La mia vera raccomandazione è il pubblico, che spero mi segua anche in questa nuova avventura". La sua conduzione sta migliorando puntata dopo puntata, raccogliendo sempre più consensi. Si è espresso positivamente anche Paolo Bonolis, che vede in lui del potenziale anche, in un ipotetico futuro, per prendere il suo posto ad Avanti un altro.

Ph. @raffomarone

Lo stile di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Ad Affari Tuoi, Stefano De Martino sta mantenendo lo stile che aveva già presentato a Stasera tutto è possibile, il programma comico che lo ha lanciato verso il mondo della conduzione con crescente successo. Il conduttore, ora come allora, preferisce rendersi riconoscibile anche a costo di apparire ripetitivo. La sua è una divisa che però lo rappresenta, che fa capire subito di che pasta è fatto. Ha una passione per i completi maschili dal taglio sartoriale, classici ed eleganti. In trasmissione, però, lui spezza il completo e lo porta senza giacca: indossa i pantaloni e la camicia rigorosamente bianca dal taglio slim fit che valorizza la muscolatura, sempre con le maniche arrotolate, infine aggiunge la cravatta, che in questo contesto mantiene il suo guizzo ricercato, ma non appesantisce. In questi anni. De Martino ha lavorato molto sulla sua immagine, ha cercato di trovare il suo spazio professionale e di slegarsi dalla figura della ex moglie, Belén Rodriguez.

In questo lavoro si è mosso in modo attento anche sul fronte dei social, delle collaborazioni, delle adv: non è quotidianamente presente sulle piattaforme, non condivide la vita privata, stringe accordi solo pochi brand. Di recente è stato al Festival di Venezia con Lexus, è stato testimonial per Gutteridge, storico brand anglo-americano maschile. Il suo stile è diverso eppure complementare, a quello del suo predecessore. Proprio la giacca, assente nel look di De Martino, era il capo iconico per Amadeus, famoso proprio per le sue giacche riccamente decorate, che ha sempre portato anche a Sanremo. Quindi da un lato troviamo le giacche barocche, scintillanti, con le paillettes di Amadeus (che non rinuncia mai al blu quando è in tv), dall'altro troviamo l'eleganza casual di De Martino, una ventata di freschezza che al tempo stesso vuole rendere onore ai suoi predecessori, all'istituzionalità del suo ruolo in una fascia oraria importante: da qui l'intramontabile cravatta segno di ricercatezza maschile, il black&white. I due professionisti hanno in comune la coerenza, l'essere fedeli a loro stessi e al loro pubblico, ma ciascuno a modo proprio.