Stefano De Martino compie 35 anni, i video della festa con la torta a forma di pacco di Affari Tuoi La festa di compleanno di Stefano De Martino da Concettina ai Tre Santi ieri sera: i video mentre spegne le candeline sulla torta a forma di pacco e gli invitati. Video e foto della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2.765 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino compie oggi 35 anni. Il conduttore televisivo ed ex ballerino di Amici continua a segnare record in tv: il suo Affari Tuoi, game show in onda ogni giorno in access prime time su Rai 1, è il più visto di sempre. Ieri sera il presentatore ha festeggiato il suo compleanno con amici e parenti in una nota pizzeria di Napoli e la sua torta non poteva che essere a forma di "pacco".

Il compleanno di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha festeggiato il suo compleanno da Concettina ai Tre Santi, celebre pizzeria napoletana, con tanti amici e parenti. Una lunga tavolata è stata riempita da cibo, musiche e balletti per i 35 anni del conduttore il quale, stando alle immagini della serata che circolano sui social, era seduto accanto al suo nuovo collega, il dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano. Dopo aver mangiato, cantato e ballato tutti insieme, è arrivata la tradizionale torta. Per l'occasione, Stefano De Martino ha scelto un dolce a forma di pacco con la scritta "35", il numero dei suoi anni appena compiuti.

Tra gli invitati alla cena tanti volti noti dello spettacolo. Oltre al dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano, erano presenti anche Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, poi la sorella Adelaide De Martino, i genitori di Stefano, Enrico e Maria Rosaria.

I record di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Continua a volare Affari Tuoi con gli ascolti tv. Il game show da lui condotto e in onda nell'access prime time di Rai 1, tutti i giorni, sta raggiungendo picchi di ascolti incredibili: ieri, mercoledì 2 ottobre, ha totalizzato 5.447.000 spettatori e uno share pari al 26%. Con questi numeri guarda dall'alto la concorrenza su Canale5 e il NOVE: Striscia la Notizia ieri ha realizzato un netto spettatori di 2.826.000 e uno share pari al 13.5%. Sul Nove, il programma di Amadeus, Chissà chi è, ha segnato 590.000 spettatori e share pari al 2.8%.