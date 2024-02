Chi è lo stilista che veste sempre Amadeus a Sanremo Amadeus è il protagonista indiscusso del Festival di Sanremo, in 5 edizioni è riuscito a trasformare le sue giacche scintillanti in una vera e propria “certezza”, tanto da averle rese il marchio di fabbrica dell’evento. Chi le firma? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Amadeus è il protagonista indiscusso del Festival di Sanremo, tanto da essere riuscito a trasformare ogni sua edizione in un enorme successo. Direttore artistico che è stato capace di scegliere delle canzoni capaci di interpretare alla perfezione la contemporaneità, che non ha perso mai la calma sul palco, neppure di fronte a "momenti di panico" come quello della lite tra Morgan e Bugo, e che ha trasformato le sue giacche scintillanti nel tratto distintivo della kermesse canora. Certo, anche lui ha regole e divieti in fatto di dress code, ma è chiaro che fa di tutto per non passare inosservato. Chi è lo stilista che firma i suoi look luccicanti?

Chi firma i look scintillanti di Amadeus

Che le si ami o le si odi, le giacche di Amadeus sono una vera e propria certezza durante il Festival di Sanremo e anche in questa edizione 2024 non sta deludendo le aspettative degli spettatori che adorano gli scintillii. Chi è lo stilista che le firma? Gai Mattiolo, designer che gli è sempre stato fedele, anche nei momenti meno felici e al quale affida il suo armadio da palcoscenico fin dal debutto all'Ariston risalente a 5 anni fa. Tessuti broccati, paillettes, cristalli e damascato a effetto metallico: i completi di Amadeus fanno tutti parte di una collezione di alta sartoria made in Italy e vengono confezionati su misura per il conduttore a poche settimane dall'inizio del Festival.

Amadeus in Gai Mattiolo

Perché Amadeus indossa sempre le giacche di paillettes

Per quale motivo, però, in tanti anni non ha mai modificato il suo stile, rimanendo fedele alle giacche sparkling? Come spiegato dalla stylist Maria Sabato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, i luccichii rispecchiano il suo modo di essere: un personaggio luminoso, positivo ed equilibrato, un conduttore capace di brillare e di trasportare gli spettatori in un mondo glamour e patinato come quello sanremese. Insomma, in un mondo in continua evoluzione (soprattutto quando si parla di musica e spettacolo) Amadeus rimane fedele a se stesso e ne va fiero. In quanti sono rimasti incantati dai suoi look scintillanti anche in questa edizione 2024?

Amadeus in Gai Mattiolo