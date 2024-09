Amadeus: “Non sto più di là, sto sul NOVE”, la reazione alla gaffe con riferimento a I Soliti ignoti su Rai 1

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il passaggio di Amadeus sul Nove sembra creare ancora un po' di confusione e quello che è accaduto nella serata di giovedì 26 settembre durante l'appuntamento con Chissà chi è, sembra piuttosto eloquente. Il conduttore, però, riesce sempre a schivare le gaffe con una certa prontezza e anche eleganza, riducendo il tutto ad una fragorosa risata.

La gaffe della comica Ippolita Baldini a Chissà chi è

Il nuovo show sul Nove che, in realtà, è una edizione un po' revisionata de I Soliti Ignoti, è stato teatro di un momento esilarante. Tra le identità presenti e in fila per farsi riconoscere dai concorrenti c'è Ippolita Baldini, una comica della trasmissione Only Fun, che va in onda proprio sul Nove. Il conduttore, nel presentarla, dice: "Un grande successo, meritatissimo, divertente, bello, bravi tutti" e lei di tutta risposta: "Sì, ci si diverte" e poi l'abitudine deve aver giocato un brutto scherzo perché dopo anni e anni di diretta su Rai1, era più semplice pensare che fosse lei in una trasmissione di un altro emittente, piuttosto che Amadeus ad aver cambiato azienda. E infatti, la comica esordisce dicendo: "Infatti cambiate canale, perché noi siamo di là" con tanto di mano ad indicare lo spostamento. Ma poi, si rende conto della gaffe, con il conduttore che la incalza e dice tra il divertito e lo scioccato: "Io non sto più di là, sto qua sul Nove, come te. Tu pensavi di essere ospite da me là. No, siamo tutti e due qua".

Chissà chi è e la sfida con Affari Tuoi

Il programma è iniziato non con qualche intoppo, imprevisti che Amadeus è riuscito elegantemente a scansare, come ad esempio la presenza di una delle identità il cui nome era Pasquale Romano, proprio come il dottore di Affari Tuoi, ormai diretto competitor, e infatti il conduttore: "Ah, si chiama Pasquale Romano conosco un bravissimo autore con lo steso nome che saluto". In termini di ascolti, al momento, lo show di Amadeus non sembra brillare, toccando infatti il 4% di share, rispetto alle punte di 25% del game show condotto da Stefano De Martino. Sarà che la trasmissione è ancora in fase di rodaggio, ma la distanza appare piuttosto evidente.