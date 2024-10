video suggerito

Amadeus fa un tutorial sui social spiegando come vedere il Nove: "Vi spiego come fare" Amadeus ha pubblicato tra le sue storie Instagram un tutorial in cui spiega ai telespettatori come selezionare il canale Nove, dove va in onda il suo Chissà Chi è.

A cura di Ilaria Costabile

Nelle ultime ore, alcune storie pubblicate da Amadeus sul suo profilo Instagram, sono diventate oggetto di chiacchiericcio sui social. Il conduttore, infatti, si mostra nel pieno di un tutorial nel quale insegna come vedere i programmi del Nove in televisione.

Il tutorial di Amadeus per seguire il Nove

Poco più di trenta secondi di video per spiegare, in maniera compita ed elegante, come solo Amadeus sa fare, come i telespettatori da casa che sono interessati a vedere il nuovo programma da lui condotto, ovvero Chissà Chi è, in onda ogni sera sul Nove, possono sintonizzarsi sul canale selezionato. "Volevo ringraziare le signore e i signori che mi dicono che non riescono a vedere il canale Nove, piccolo tutorial" così esordisce Amadeus tra le sue storie su Instagram, con tanto di telecomando in mano per mostrare, passo dopo passo, come non sbagliarsi nella scelta del canale. Una spiegazione che comprende anche le istruzioni per la tv satellitare, il conduttore non si è fatto mancare proprio nulla.

Non sono mancati i commenti a seguito della pubblicazione di questi video. Gli ascolti di Chissà Chi è, al momento, non sembrano essere particolarmente brillanti e quello di Amadeus è stato letto da alcuni come un tentativo di invogliare il pubblico a spostarsi su un canale diverso da Rai1 dove, solitamente, nell'access prime time si riversa la maggior parte degli spettatori italiani. Quella del game show di Discovery è sempre stata presentata come una sfida, che l'emittente ha abbracciato tirando a sé un professionista della tv, che ha deciso di cogliere questa nuova opportunità. Sono inevitabili i paragoni con gli altri competitor nella stessa fascia oraria del nuovo programma di cui è al timone Amadeus, soprattutto con Affari Tuoi di Stefano De Martino, che intanto ha raggiunto di risultati eccellenti. C'è da chiedersi se, effettivamente, è un successo che dipende dal conduttore oppure si tratta semplicemente di un tasto del telecomando più facile da premere.