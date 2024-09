video suggerito

Stefano De Martino sul red carpet di Venezia: doppiopetto e papillon dopo il debutto ad Affari tuoi Stefano De Martino ha sfilato sul red carpet della Closing Cerimony al Festival di Venezia, puntando su un look dall’eleganza senza tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it



Stefano De Martino

L'81 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con la vittoria di Pedro Almodovar. Il film presentato in concorso era tra i favoriti sin dall’inizio e infatti The Room Next Door si è aggiudicato il prestigioso Leone d'Oro. Tantissimi i riconoscimenti assegnati nella serata conclusiva della kermesse: la Coppa Volpi, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice, è andata a Vincent Lindon e Nicole Kidman, per i loro ruoli nei film The Quiet Son e Babygirl. Premiato anche Nanni Moretti per il Miglior restauro, con Ecce Bombo. Tantissimi gli ospiti presenti alla Closing cerimony: ovviamente Sveva Alviti, la madrina dell'evento, ma anche Taylor Russell, Isabelle Huppert, Sienna Miller. È giunto al Lido anche Stefano De Martino.

Stefano De Martino a Venezia

Nel 2014 un giovane Stefano De Martino sfilava per la prima volta sul red carpet di Venezia accanto alla sua compagna, Belén Rodriguez, sposata da poco. A distanza di 10 anni le cose per loro sono molto cambiate: dopo diversi tira e molla non sono più una coppia, mentre per quanto riguarda il lavoro lui ha costruito una carriera solida. Han fatto tanta strada da Amici di Maria De Filippi in poi. Oggi è il volto su cui la Rai ha deciso di puntare, affidandogli la conduzione di Affari tuoi, ereditata da Amadeus. Il conduttore quest'anno è tornato a Venezia per la Closing cerimony della kermesse.

Stefano De Martino

Il look di Stefano De Martino

Sceglie l'eleganza e la semplicità, il classico senza tempo Stefano De Martino, per il red carpet al Palazzo del Cinema di Venezia, dove si è svolta la cerimonia conclusiva della kermesse. Il conduttore non poteva mancare all'evento più glamour dell'anno. È giunto al Lido in mattinata, sfoggiando un look Dolce&Gabbana blu. Nero intramontabile, invece, per la serata: completo con giacca doppiopetto, papillon e camicia bianca. Un outfit essenziale, completato col suo carisma inconfondibile e il sorriso smagliante.