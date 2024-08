Chi è Sveva Alviti, madrina di Venezia che è stata protagonista di Nudes

video suggerito

Sveva Alviti è l'attrice madrina della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2024, la 81esima edizione. È un'attrice e modella italiana di 40 anni conosciuta soprattutto per la sua interpretazione della cantante Dalida nel biopic francese omonimo del 2017, che le ha conferito notorietà internazionale. Aveva avuto un passato da tennista, disciplina che avrebbe potuto praticare da professionista ma poi ha scelto la strada della recitaizone.

La carriera di Sveva Alviti

Sveva Alviti è nata a Roma il 14 luglio 1984. La sua prima passione è stata per il tennis, che ha iniziato a praticare a otto anni, ma poi ha deciso di prendere la strada della recitazione, grazie a coach di primo livello come Susan Batson. Si è trasferita all'età di 17 anni a New York per continuare a studiare come attrice e come modella, poi si è trasferita a Parigi per dedicarsi completamente alla recitazione. L'esordio a teatro a Broadway poi l'arrivo proprio a Venezia, nel 2011, con il cortometraggio Alice. Nel 2012 è in Niente può fermarci di Luigi Cecinelli al fianco di Gérard Depardieu ed è protagonista in Buongiorno papà di Edoardo Leo. Nel 2016, il ruolo che le consegna la notorietà internazionale: Dalida nel ruolo della cantante francese, diretta da Lisa Azuelos. Nel 2017 è stata ospite del Festival di Sanremo. È stata la protagonista di Nudes, serie sul revenge porn.

Sveva Alviti con Anthony Delon

La vita privata

Sveva Alviti appare come una donna estremamente riservata che tende a mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Tuttavia, è nota la sua relazione con il regista e attore Anthony Delon, figlio del celebre attore Alain Delon recentemente scomparso. In una intervista al Corriere della Sera ha raccontato quest'amore: "È stato dopo una giornata di lavoro, ero stanca. Avevo comunque deciso di uscire a cena – il racconto dell’attrice – Ed ecco che arriva Anthony accompagnato da un amico comune che ci presenta. Si è seduto davanti a me e abbiamo parlato per cinque ore filate, eravamo in sintonia. Non avevo mai avuto un’esperienza del genere". Poi si sono lasciati ma sono rimasti in buoni rapporti: "È stato un grande amore e farà sempre parte della mia vita. Ma a volte capita che ti separi".