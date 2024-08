video suggerito

Oggi i funerali di Alain Delon: ammesse solo quaranta persone, vietato scattare foto I funerali di Alain Delon si terranno oggi, sabato 24 agosto, in forma strettamente privata. L’attore sarà sepolto nella cappella che lui stesso ha fatto costruire nella sua tenuta a Douchy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

158 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 24 agosto si terranno i funerali di Alain Delon. La cerimonia, per volere dei figli e dello stesso attore, sarà in forma strettamente privata. In queste ore, sono trapelati ulteriori dettagli su come si svolgerà l'ultimo saluto al divo del cinema, che ha chiesto di essere sepolto accanto ai suoi 35 cani. Ammesse al funerale solo quaranta persone alle quali non sarà concesso di usare il cellulare.

I funerali in forma privata di Alain Delon

Secondo quanto riporta The Guardian, i figli di Alain Delon – Anthony, Anouchka e Alain-Fabien – si stanno premurando perché venga rispettata la volontà dell'attore, che ha detto di voler essere sepolto come una persona comune, senza clamori e omaggi alla sua straordinaria carriera. Sono state selezionate con estrema cura quaranta persone, le uniche autorizzate ad accedere alla cerimonia funebre. Prima di poter dare l'ultimo saluto ad Alain Delon hanno ricevuto istruzioni ben precise. Una volta giunte sul luogo della sepoltura, infatti, queste quaranta persone dovranno riporre il cellulare in una busta di plastica e potranno riprenderlo solo una volta finita la cerimonia. È severamente vietato scattare foto. La messa sarà celebrata da Monsignor Jean-Michel Di Falco, amico di vecchia data dell'attore.

Dove sarà sepolto l'attore

Alain Delon sarà sepolto nel parco della sua casa di campagna, con una cerimonia che si terrà nella più assoluta riservatezza. In particolare, dopo avere ottenuto i permessi necessari, sarà sepolto nella cappella che lui stesso aveva fatto costruire a La Brûlerie, la proprietà che si trova a Douchy e che il divo ha comprato nel 1970. La cappella si trova all'interno di un cimitero dove Alain Delon ha seppellito i trentacinque cani che gli hanno tenuto compagnia nel corso della sua vita. L'attore aveva richiesto che il suo cane Loubo fosse soppresso e sepolto accanto a lui, ma – anche grazie alla protesta degli animalisti – la famiglia ha deciso che in questo caso non seguirà le sue disposizioni.