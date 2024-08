La vita privata di Alain Delon: l’amore per Romy Schneider, i tre figli e uno mai riconosciuto

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Alain Delon e Romy Schneider sul set de L'amante pura (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

La morte di Alain Delon, avvenuta nella notte del 17 agosto, lascia un vuoto immenso nel cinema francese e mondiale. L'attore, infatti, è stato uno dei simboli del grande schermo, recitando per alcuni dei più grandi attori della Storia del cinema, da Luchino Visconti a Jean-Luc Godard, e interpretando il protagonista in film come La Piscina, Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo. Ma Delon era anche noto per essere uno dei sex symbol del Cinema e la sua vita privata è stata piena di storie d'amore più o meno note, di matrimoni, separazioni, e soprattutto della nascita di tre figli (Anthony Delon, Anouchka Delon, Alain Delon Jr.) più uno che non ha mai riconosciuto ma che è stato comunque cresciuto da sua madre, da cui, tra l'altro, ha preso il cognome.

L'amore con Romy Schneider

La prima grande storia d'amore fu quella con l'attrice Romy Schneider. L'incontro tra i due avvenne proprio quando l'attore francese girò il suo primo film da protagonista, ovvero sul set de L'amante pura di Pierre Gaspard-Huit. La loro storia durò cinque anni, ma l'inizio non fu facile perché pare che Delon fosse considerato troppo arrogante dall'attrice tedesca. la loro storia terminò nel 1963 ma i due si incontrarono sul set de La Piscina, film di Jacques Deray.

La relazione con Nico e la nascita di Ari, figlio mai riconosciuto

Durante la relazione con Schneider, però, Delon ebbe un flirt con la cantante Nico da cui ebbe un figlio, Christian Aaron Boulogne. Nonostante non sia mai stato riconosciuto, Christian Aaron, detto Ari, dopo i primi anni con la madre, fu cresciuto dalla madre di Delon, Edith Boulogne, che gli diede anche il cognome. Negli anni l'uomo, oggi fotografo, ha chiesto il riconoscimento, rivolgendosi anche al Tribunale, ma nel 2021 la richiesta fu respinta dal Tribunale d’Orléans.

Nathalie, l'unica donna sposata

Alain Delon, la moglie Nathalie e il figlio Anthony (Getty Images)

La storia con Schneider terminò anche per l'arrivo di Nathalie, la donna che Delon sposerà nel 1964 e da cui avrà il primo figlio Anthony, nato lo stesso anno. La loro storia d'amore terminerà quattro anni dopo, con un divorzio. Pare che pochi mesi prima di sposarsi, delon avesse avuto una relazione con l'attrice Marisa Mell ce avrebbe lasciato poco prima di sposarsi. Il rapporto con l'ex moglie proseguirà anche dopo, i due, infatti, continueranno ad avere un legame forte.

La storia con Mirelle Darc

Alain Delon e la figlia Anouchka

Dal 1968 al 1983 Delon intrattiene una relazione con l'attrice Mirelle Darc che conosce durante le riprese di Addio Jeff. Fu Delon ad avere il classico colpo di fulmine e per lei lascerà Nathalie. La donna rivelò: "Non fece subito clic, non dissi ‘È l'uomo della mia vita'" ma presto le cose cambiarono. La rottura avvenne perché Delon voleva essere ancora padre, ma l'attrice non poteva avere figli. Quando nel 2017 l'attrice morì, l'attore la definì la donna della sua vita, benché durante questi 15 anni Delon ebbe altri flirt con Veronique Jannot, Sylvia Kristel, Sydne Rome e Dalila Di Lazzaro.

La storia con Rosalie van Breemen e la nascita di Anouchka e Alain-Fabien

L'incontro con la modella olandese Rosalie van Breemen avvenne nel 1987 sul set del video della canzone Comme au cinéma. Lei ha 21 anni, mentre lui ne ha 52, ma nonostante ciò i due si innamorano e hanno due figli: Anouchka che nasce nel 1990 e Alain-Fabien che nasce nel 1994. I due, però, si separano nel 2001.

L'ultima compagna, Hiromi

L'ultima compagna di Alain Delon è una donna giapponese, Hiromi, con cui ha cominciato la relazxione a 85 anni. A rivelarlo è stato lui stesso in un'intervista a Paris Match, in cui presentò la donna giapponese: "La mia compagna giapponese Hiromi è stata molto presente al mio fianco durante tutta la mia convalescenza". L'attore ha avuto alcuni problemi di salute nel 2019: "Durante la mia convalescenza sono stato aiutato da una persona, la mia compagna giapponese, che si è presa cura di me per mesi". Una persona vicina all'attore ha detto che i due si sono conosciuti sul set diversi anni prima: "Per molto tempo, una semplice amicizia li ha uniti. Col tempo, i loro sentimenti si sono evoluti. Hiromi ha avuto un ruolo indiscutibile nella guarigione di Alain, ma anche nella sua nuova serenità". Qualche mese fa, però, i figli l'hanno allontanata, come ha denunciato lei stessa: "Mi vedevano come una minaccia" denunciò.