Serale di Amici 2025, chi sarà eliminato: le anticipazioni della terza puntata

Quella di Amici è stata una fucina di talenti che, nel corso delle edizioni, si sono avvicendati andando ad arricchire il mondo dello spettacolo italiano. C'è chi ha proseguito con grande successo, chi ha avuto più difficoltà. Il caso di Luca Napolitano è emblematico. L'artista si è raccontato in una lunga intervista a Fanpage, ripercorrendo l'edizione alla quale ha partecipato, quella di Amici 2008, in cui i concorrenti erano divisi in due squadre, la blu e la bianca. Per il canto, il professori erano Fabrizio Palma, Luca Jurman, Gabriella Scalise e Grazia Di Michele. L'autotune non c'era e si investiva sul "belcanto": da allora, il talent è molto cambiato e così anche lui, ma continua a lavorare nel mondo della musica come scrittore, insegnante e produttore. A Fanpage, l'artista napoletano racconta le difficoltà del suo percorso dopo il programma e la fine della storia con Alice Bellagamba. Su Pierdavide Carone e Valerio Scanu: "Mi hanno fatto capire che non bisogna avere paura di rimettersi in gioco, sto pensando di tornare in Tv".