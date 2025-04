Ascolti tv sabato 5 aprile: chi ha vinto tra Amici e Ne Vedremo delle belle

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di ieri, sabato 5 aprile, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Ne vedremo delle belle, programma condotto da Carlo Conti. Canale 5 ha proposto la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nell’access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel di sabato 5 aprile.

La sfida degli ascolti TV tra Amici e Ne vedremo delle belle

Nella serata di sabato 5 aprile, Canale5 ha trasmesso la terza puntata del serale di Amici 24 condotto da Maria De Filippi. In giuria Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. Luke è stato eliminato dopo essere finito al ballottaggio finale contro Trigno. Ospite in studio la cantante Alessandra Amoroso, incinta per la prima volta, tornata dopo 16 anni dalla sua partecipazione. La puntata è stata seguita da 3.858.000 spettatori con uno share del 27.9%. Rai1 ha proposto un nuovo appuntamento con Ne vedremo delle belle di Carlo Conti. La classifica ha decretato Angela Melillo vincitrice della serata. La puntata è stata seguita da 2.007.000 spettatori pari al 13% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 le serie tv F.B.I. e F.B.I. International. Gli episodi sono stati seguiti rispettivamente da 789.000 spettatori con il 4.5% di share e 669.000 spettatori con il 4.1% di share. Rai3 ha lasciato spazio al programma Petrolio, che ha registrato 572.000 spettatori con il 3.6% di share. Italia1 ha proposto il film Madagascar 3- Ricercati in Europa, visto da 701.000 spettatori (4.2%). Rete4 ha puntata sul classico Don Camillo e l'onorevole Peppone, che ha interessato 973.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7, la rubrica In altre parole che ha registrato 963.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Tv8, 4 ristoranti di Alessandro Borghese è stato seguito da 305.000 spettatori con il 1.8% di share.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: le sfida nell'access prime time

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. La puntata è stata seguita da 5.257.000 spettatori (30.2% di share). Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci è stato seguito 2.680.000 spettatori con il 15.4% di share.