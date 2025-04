Angela Melillo ha vinto la terza puntata di Ne vedremo delle belle: la classifica completa di sabato 5 aprile

video suggerito

Angela Melillo ha vinto la terza puntata di Ne vedremo delle belle. Sul podio anche Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe. In classifica generale c'è Pamela Prati prima, tallonata da Lorenza Mario.

Angela Melillo è la vincitrice della terza puntata di Ne vedremo delle belle, trasmessa sabato 5 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Sul podio del programma condotto da Carlo Conti anche Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe. Ultima Veronica Maya. A giudicare le concorrenti, la Supergiuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Vediamo la classifica completa della terza puntata e quella generale, che vede ancora in testa Pamela Prati.

Angela Melillo ha vinto la terza puntata di Ne vedremo delle belle del 5 aprile

La classifica della terza puntata è stata data dalla somma di tutti voti e da quelli finali della giuria. Frank Matano ha dato i suoi cinque punti a Patrizia Pellegrino, sorprendendo e mettendo la parola fine alla tensione con la soubrette. Mara Venier ha ritenuto di essere ingiusta con Matilde Brandi, dando a lei i 5 punti. Christian De Sica dà i suoi 5 punti a Carmen Russo.

Angela Melillo 20 punti Patrizia Pellegrino 18 punti Adriana Volpe 17 punti Lorenza Mario 16 punti Pamela Prati 14 punti Carmen Russo 12 punti Valeria Marini 10 punti Laura Freddi 9 punti Matilde Brandi 8 punti Veronica Maya 6 punti

Ne vedremo delle belle, la classifica generale della terza puntata

La classifica completa della terza puntata di Ne vedremo delle belle di sabato 5 aprile. Pamela Prati è ancora in testa con 54 punti, ma è tallonata da Lorena Mario che ha 51 punti. Pur non avendo mai vinto una puntata, ha ricevuto voti molto alti. Il gruppetto al centro è formato da Carmen Russo (43), Laura Freddi (42) e Matilde Brandi (41). Seguono Angela Melillo (38) e Adriana Volpe (37). È solo ottava Valeria Marini con 32 punti. Patrizia Pellegrino si stacca dall'ultimo posto ed è a quota 27 punti. Ultima in classifica generale dopo tre puntate c'è Veronica Maya con 25 punti.

Pamela Prati 54 punti Lorenza Mario 51 punti Carmen Russo 43 punti Laura Freddi 42 punti Matilde Brandi 41 punti Angela Melillo 38 punti Adriana Volpe 37 punti Valeria Marini 32 punti Patrizia Pellegrino 27 punti Veronica Maya 25 punti