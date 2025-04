video suggerito

Luk3 eliminato da Amici, le ultime parole prima di lasciare: “Questo posto è diventato casa mia” Luk3 esce da Amici a testa alta. Poco prima dell’annuncio dell’eliminazione, il cantante ha confessato a Maria De Filippi cosa gli ha regalato quest’esperienza: “Di sicuro un posto così ti capita una volta sola nella vita, quindi è per questo che piango”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

148 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è chiusa con l‘eliminazione di Luk3 la terza puntata del serale di Amici. Dopo la sfida con Trigno, il giovanissimo allievo di Amici è stato costretta a salutare la scuola che lo ha accolto lo scorso settembre e gli ha consentito di crescere, come artista e come persona.

Le parole di Luk3 prima di lasciare Amici

Poco prima dell'annuncio di Maria De Filippi Luk3 si è confidato con Maria De Filippi per un resoconto di questa esperienza che gli ha dato tanto: "Non è la musica che ho paura di lasciare, ma tutto il resto. Sto qui da molti mesi, è diventata ormai casa mia e sarebbe dura. Però, in ogni caso, so quanto questo posto mi abbia dato. Dall'altra parte so che mi rimprovererò tante cose se dovessi uscire, però fa parte del gioco, della vita, non mi fermerò mai. Di sicuro un posto così ti capita una volta sola nella vita, quindi è per questo che piango. Qui dentro ho imparato a farlo, ma anche in senso positivo. Fuori da qui non sapevo farlo e ho scoperto un lato di me che, per quanto possa apparire brutto, in realtà non lo è soprattutto per quello che facciamo noi".

Le parole di Luk3 sembrano un preludio a quello che accadrà, perché poco dopo De Filippi annuncia l'esito della sfida senza troppi giri di parole: "Rimane Pietro". Lacrime in casa, Trigno a Luk3: "Sai quanto vali". Lui ringrazia questo posto: "Mi ha dato la sicurezza di sapere cosa voglio fare, il cantante".

Chi è Luca Pascariello in arte Luk3

Originario di Marcianise, in provincia di Caserta, Luk3, nome d'arte di Luca Pascariello, è nato il 3 marzo 2007. È stato uno dei più giovani concorrenti di quest'edizione di Amici, partito già con un buon curriculum alle spalle: infatti, anche grazie alla sua abilità da creator, ha fatto parte del collettivo HouseGram. Una grande visibilità che Luk3 ha saputo sfruttare sia nell'esposizione del proprio personaggio sui social, ma anche attraverso la possibilità datagli da Radio RDS Next, dedicata alle generazioni Millenial e Z di RDS, come speaker radiofonico.