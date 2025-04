video suggerito

Alessandra Amoroso incinta ad Amici 24, l'abbraccio commossa a Maria De Filippi e il bacio al pancione: "Nonna" Alessandra Amoroso è stata ospite di Amici nella puntata del 5 aprile del Serale. La cantante, tornata in studio 16 anni dopo la sua partecipazione, è incinta per la prima volta. Maria De Filippi l'ha abbracciata e la ha dato un bacio al pancione. La futura mamma si è commossa: "Grazie per essere diventata nonna Maria"

A cura di Elisabetta Murina

Alessandra Amoroso è stata ospite della terza puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 5 aprile. La cantante è tornata nello studio del talent 16 anni dopo la sua partecipazione nel 2009, quando è arrivata al secondo posto nell'edizione vinta da Emma Marrone. Per lei è un periodo speciale, dal momento che è incinta per la prima volta e presto diventerà mamma. La conduttrice l'ha abbracciata e le ha dato un bacio al pancione, facendo commuovere la cantante e lo studio.

Il gesto di Maria De Filippi e la commozione di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è tornata ad Amici nella puntata del 5 aprile per presentare il suo nuovo singolo, dal titolo Cose Stupide. Un ritorno non soltanto musicale ma anche personale, visto il legame che la cantante ha con il talent e con Maria De Filippi. "Ero una ragazzina quando sono arrivata qui per la prima volta", ha detto ricordando la sua partecipazione al programma nel 2009. Poi, commuovendosi, ha abbracciato la conduttrice.

Alessandra Amoroso di recente ha annunciato di essere incinta e presto diventerà mamma per la prima volta. Maria De Filippi, a conoscenza della notizia, le ha dato un bacio al pancione e l'ha abbracciata di nuovo. "Evviva la nonna", ha commentato Amoroso. Poi ha ringraziato la conduttrice, commuovendosi e facendo commuovere anche il giudice Amadeus: "Posso dire una cosa? Spero di non emozionarmi, avevo trovato un equilibrio emotivo che la gravidanza ha scombussolato di nuovo. Ti ringrazio per le attenzione che mi hai dato e che mi dai, ti voglio un bene infinito e grazie per essere diventata nonna Maria, che la mia è ormai è lassù".