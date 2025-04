video suggerito

Amici 24, le pagelle della terza puntata del Serale: Antonia e Jacopo Sol da sogno e l’addio di Luk3 Sabato 5 aprile è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Antonia e Jacopo Sol hanno duettato sulle note di Creep dei Radiohead, un’interpretazione da sogno: si interrompe il percorso di Luk3. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jacopo Sol e Antonia, Amici 2025

Sabato 5 aprile è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario. Ospiti della puntata Alessandra Amoroso che ha cantato il suo singolo Cose Stupide e il duo comico Pampers. Nelle ultime due puntate sono state eliminate le ballerine Asia De Figlio e Raffaella Mitaritonna, oltre al rapper Vybes. Durante questa puntata è stato eliminato Luk3. Nell'ultima sfida della serata, Antonia e Jacopo Sol hanno duettato sulle note di Creep dei Radiohead, un'interpretazione da sogno che sublima la loro candidatura alla vittoria finale. Dopo mesi di crescita, si interrompe il percorso di Luk3: la sua ultima esibizione è stata la cover di Gli Occhi di Frah Quintale. Qui le pagelle della seconda puntata.

Anna Pettinelli, voto 8

Solo le lacrime di Luke tolgono la palma del momento più importante della serata all'esibizione di Anna Pettinelli nelle vesti zebrate di Shakira. L'elasticità del suo corpo e la sicurezza nelle prese, il continuo mettersi in gioco, è ormai uno dei codici del programma. Le sue ginocchia, che avranno la stessa espressione di Amadeus durante l'esibizione, non ne saranno felici. Sarebbe poi interessante conoscere il suo pensiero sull'uscita di Luk3, uno dei "duelli" più importanti quest'anno.

Lorella Cuccarini, voto 8

Il tango di Lorella Cuccarini non avrebbe bisogno di una sfida, ma di un lungo applauso. Lo stesso che riserva, come piccole carezze, ai suoi allievi e non solo. Questa settimana fa un passo indietro, sportivo, nel guantino di sfida, facendo gentilmente spazio agli applausi e alla sorpresa per l'esibizione di Pettinelli.

Nicolò, voto 6

La consapevolezza della propria fisicità, del suo stare su un palco e negli occhi delle persone è uno dei più grandi insegnamenti colti in questi mesi ad Amici da Niccolò. Poi la voce vola sul secondo segmento del ritornello della cover di La Pelle Nera, solo un saggio delle sue doti vocali. La sua puntata volge al termine lì, perché l'arrangiamento di Rocketman, forse troppo velocemente rivolto al ritornello perde la sua potenza. Un passo indietro ancora sul suo inedito Cuore Bucato, estraniante rispetto ai tre precedenti.

Luk3, voto 6

Se ne va un grande personaggio di Amici 2024, non solo un buon interprete. In pochi hanno ricevuto critiche, alcune volte meritate, sulle proprie doti vocali e interpretative come Luk3: in 7 mesi ha incassato più di quanto è riuscito a esprimere. Poi la corazza si scioglie e ricordiamo il suo inizio, la sua crescita personale e la sua totale ostinatezza, che non poche volte l'ha lasciato da solo sul palco.

Antonia, voto 6,5

Per raccontare la serata di Antonia bisogna partire dalla sensazione di estraneità della sua prima performance, quando canta I Feel Good nella sfida con Nicolò, con tentativi di rimarginazione con Vorrei La Pelle Nera. Il solito difetto che si ripresenta e poi scompare, quasi rapita in Is This Love, in cui coinvolge e proietta anche la sua voce. Ma è ciò che arriva in Creep dei Radiohead con Jacopo Sol la dimostrazione di quanto l'equilibrio tra le varie interpretazioni sia un elemento da migliorare. Nella performance testa a testa con l'altro candidato alla vittoria finale, gioca con i propri silenzi e acuti, più a suo agio immobile sul palco. Che momento.

Jacopo Sol, voto 6,5

La sua versione di Heroes, che cerca di raccogliere il tratto ipnotico della voce di David Bowie, è un gran bel tentativo di Jacopo Sol. Una canzone che si riempie dei suoi silenzi, in cui l'autore foggiano si rifugia ma non con timidezza. Gli tocca rimanere un po' defilato invece nel ritornello con Antonia, forse libero dall'impegno della sfida che invece pesava sulla cantante. Il loro duetto è il momento musicale della serata, un saggio di ciò che vedremo, in finale, tra qualche settimana.

TrigNO, voto 5,5

Ci sono tanti aspetti che non hanno convinto di Trigno stasera, e non c'è bisogno del duello finale con Luke per scoprirlo. Ma come Maria De Filippi nell'annuncio dell'eliminato, è forse necessario ricordare l'aspetto positivo di questa serata per lui. L'interpretazione molto intima di 100 sigarette, una canzone che accarezza il tema della depressione, squarcia la parete del talent di Canale 5: quel senso di spaesamento è il preciso obiettivo del brano.

Senza Cri, voto 6

"Anche i cuccioli mordono, ho fame". Lo si era capito che alcune incomprensioni l'avevano fermata nelle settimane precedenti, ma la cantante che sale sul palco per cantare These Boots Are Made For Walkin' non è assolutamente confusa. Avrebbe meritato la vittoria, che si riprende dopo con il suo inedito Grande Muraglia, musicalmente il pezzo più spinto dell'ultimo giro di inediti del programma.

Chiamamifaro, voto 6,5

Ha cantato poco, un solo brano, ma tra i più impattanti della serata. La sua Leone è una dichiarazione irruenta di forza, il più grande statement di Chiamamifaro, almeno al Serale. Dopo Nessuno Mi Può giudicare della scorsa settimana, stiamo forse assistendo a un momento di consapevolezza per la cantante bergamasca.