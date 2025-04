video suggerito

Amici 2025, clamoroso ad Amici: Anna Pettinelli batte Lorella Cuccarini ballando Lady Gaga, la reazione di Amadeus Nel terzo serale di Amici 2025, Anna Pettinelli sorprende tutti vincendo la sfida contro Lorella Cuccarini grazie al voto decisivo di Malgioglio ed Elena D'Amario. Amadeus tra i giudici per la prima volta su Mediaset dopo l'addio alla Rai e il passaggio al Nove. La sua faccia è tutto un programma.

La terza puntata del serale di Amici 2025 regala colpi di scena inaspettati. Nella seconda manche, la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri si scontra con quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, dando vita a una sfida che rimarrà negli annali del talent show.

Amadeus a Mediaset: il primo approdo dopo l'addio alla Rai

Una delle novità più rilevanti della serata è la presenza di Amadeus tra i giudici ospiti di questo terzo serale di Amici. Per il conduttore si tratta del primo approdo a Mediaset dopo la lunga permanenza in Rai e il recente passaggio al Nove. Un ritorno sui canali del Biscione che non è passato inosservato e che ha aggiunto pepe a una serata già ricca di emozioni.

Il clamoroso duello Pettinelli-Cuccarini

La prima sfida della manche dei professori si è rivelata particolarmente anomala: c'è stata la vittoria di Anna Pettinelli. Fa strano? Sì, perché dall'altro lato c'era proprio Lorella Cuccarini, che si è distinta eseguendo un elegante tango accompagnata dal corpo di ballo, dall'altro Anna Pettinelli che ha osato l'impossibile esibendosi sia nel canto che nel ballo, interpretando prima Lady Gaga e poi Gloria Estefan.

Le espressioni dei giurati durante l'esibizione di Pettinelli hanno parlato chiaro, soprattutto quella di Amadeus, che ha commentato: "È qua che bisogna fare un applauso al corpo di ballo. Ballare con la Cuccarini va bene, ma con lei devono fare tutto, questa è la coreografia vera dei ballerini. Il coraggio di Anna non si discute, oltre alla simpatia. Ma non posso che dare il mio voto a Lorella Cuccarini". Quando la vittoria sembrava ormai scontata a favore di Cuccarini, è accaduto l'impensabile: Cristiano Malgioglio ha deciso di premiare Pettinelli "per il coraggio". A sorpresa, anche Elena D'Amario si è schierata dalla parte della speaker radiofonica: "È vero che la danza è una, ma ha tanti volti e infinite forme, a volte anche indefinite. Lorella è un'icona, ma Anna è over the top". Tra gli applausi scroscianti del pubblico, una Pettinelli incredula si è rivolta alla collega: "Lorella perdonami".