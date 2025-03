video suggerito

Amici 24, Dandy: "Voglio tornare l'anno prossimo, non mi do pace. Maria De Filippi e la prof Lettieri dispiaciute" Dandy Cipriano ha dovuto lasciare Amici 24 a un passo dal Serale a causa di un infortunio. "Non me lo aspettavo, è come se mi fosse crollato il mondo addosso", spiega il ballerino a Fanpage.it. E sull'eventualità di tornare il prossimo anno come allievo: "Se me lo proponessero, accetterei. Voglio una rivincita, non mi do pace".

A cura di Elisabetta Murina

Dandy Cipriano ha dovuto lasciare Amici 24 a un passo dal Serale a causa di un infortunio. Per il ballerino la notizia è arrivata all'improvviso, come racconta a Fanpage.it: "È come se in quel momento mi fosse crollato il mondo addosso, non me lo aspettavo". Di carattere timido e riservato fin dall'inizio, a distanza di una settimana ancora fatica a rendersi conto di quanto accaduto: "Anche se la salute viene prima di tutto, non mi do pace". E se gli proponessero di tornare il prossimo anno come allievo, saprebbe già cosa rispondere: "Accetterei, voglio una rivincita". Nel frattempo la sua priorità è tornare a ballare il prima possibile, godendosi l'affetto di tutte le persone che continuano a fare il tifo per lui, compresi i suoi genitori: "Forse c'era bisogno di un programma come Amici per far capire loro quanto realmente tenessi alla mia passione".

Innanzitutto: come stai?

Sto bene. L'uscita da Amici è stata inaspettata, per me e per tutti. È come se in quel momento mi fosse crollato il mondo addosso, poi ho pensato che la salute viene prima di tutto. Mi è rimasto l'amaro in bocca perché stava per cominciare la parte più bella del percorso e non vedevo l'ora.

Da casa l'impressione è che la tua uscita sia avvenuta all'improvviso. È stato così?

Non è stata una cosa improvvisa, mi ero già fatto male in puntata ed era già stato detto, come era successo anche a Daniele.

Ti aspettavi fosse così grave?

No, assolutamente, ma preferirei non entrare nel merito dell'infortunio. Una volta capita la gravità però fermarsi è stata la scelta migliore.

Hai avuto un confronto con la tua prof Deborah Lettieri prima di andare via?

Ho parlato con lei, anche se da casa non si è visto. Ovviamente non se lo aspettava ed era molto dispiaciuta, tanto quanto me. Nessuno lo immaginava, è stata una bella botta per tutti.

E con Maria De Filippi hai avuto modo di parlare?

Sì, ci ho parlato, mi ha detto di riprendermi e di guarire al più presto e naturalmente era dispiaciuta anche lei.

Sui social il post della tua uscita da Amici 24 è stato sommerso di commenti e in molti faticavano a crederci. Che effetto ti fa?

Ho sentito tantissimo affetto da parte delle persone e non me lo aspettavo per niente. Mi sono ritrovato il telefono completamente intasato di commenti e messaggi. Erano tutte parole positive, per me è tutto questo è completamente nuovo. Ora mi capita che per strada mi fermino e mi abbraccino, è strano ma molto bello.

Se ti offrissero la possibilità di tornare il prossimo anno, come è già successo in passato ad altri ballerini, accetteresti?

Sì. Non riesco ad accettare il fatto di aver finito un percorso così lungo senza nemmeno l'occasione di ballare sul palco del Serale. Anche se la salute viene prima, non riesco a darmi pace, è un punto fisso.

Vuoi una rivincita?

Sì, non posso accantonare questa esperienza così.

Cosa rappresenta per te Amici?

Un'opportunità per dimostrare quello che amo fare, soprattutto ai miei genitori e alla mia famiglia. Ho sempre avuto il supporto degli amici e io per primo ho creduto in me, ma parte di mia madre e mio padre non ho ricevuto tanto supporto quando ho iniziato a ballare.

Perché?

Volevano che avessi un lavoro fisso. Quando ero più piccolo, ricordo che mi dissero: "La danza non ti porta a niente, che cosa balli a fare, è tutto tempo perso. Stai sprecando soldi per studiare". Anche per questo motivo ho sempre avuto paura del futuro e spesso mi sono chiesto se avessero ragione. Ma sono rimasto comunque concentrato sulla mia danza, che non è solo una passione ma un lavoro.

Nell’ultimo daytime ti sei commosso vedendo un videomessaggio dei tuoi genitori.

Quando ho visto la loro immagine sullo schermo non ho resistito. Non ero abituato e non lo sono tutt'ora a vedere che mi supportano. Forse c'era bisogno di un programma come Amici per far capire loro quanto realmente tenessi alla mia passione. Vogliono il meglio per me e se io sono felice, lo sono anche loro.

Pensi che ora siano fieri di te?

Credo proprio di sì. Quando sono uscito pensavo di averli delusi, ma in realtà ho sentito tanto affetto da parte loro, hanno riconosciuto di non avermi dato tutto il supporto di cui avrei avuto bisogno. Si sono congratulati con me e mi hanno detto di non preoccuparmi.

Ti sei sempre descritto come una persona timida e riservata. Amici ti ha aiutato in questo senso?

Mi ha aiutato veramente tanto. Sono sempre stato un ragazzo che non parlava mai, ma quando le persone gli danno modo di aprisi, ride e cerca di far ridere anche gli altri. Nella scuola sono stato bene con i miei compagni, mi hanno dato modo di essere totalmente me stesso.

Stai seguendo il Serale?

Sì, non posso non farlo. Sono sincero, quando vedo le puntate o il daytime mi fa un effetto strano non essere lì dopo tutto questo tempo. Non ho ancora realizzato il fatto di esserci stato, per me era un sogno veramente grande.

C'è qualcuno per cui fai il tifo in particolare?

Tutti loro, non c'è una persona specifica.

Come passerai i prossimi mesi?

Sicuramente la prima cosa sarà riprendermi al meglio e tornare a ballare. Prima di Amici ero anche un coreografo, quindi mi voglio dedicare a questo aspetto. Lavorare sul lato artistico è quello che mi piace fare e continuerò a farlo.