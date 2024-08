video suggerito

“Non mi hanno permesso di dirgli addio”, la compagna di Alain Delon contro i figli dell’attore Hiromi Rollin, ultima compagna di Alain Delon, racconta in un’intervista la sofferenza per non aver potuto dire addio all’attore. Da tempo i figli del divo l’avevano allontanata da lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

524 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hiromi Rollin, l'ultima compagna e assistente di Alain Delon, torna a parlare dell'intricata vicenda familiare dell'attore. In passato aveva denunciato il fatto che i suoi figli l'avessero cacciata di casa e a poche ore dalla scomparsa di Alain Delon racconta in un'intervista a Le Figaro: "Non mi è stato permesso di dirgli addio, è disumano".

Hiromi Rollin sulla morte di Alain Delon: "Sono devastata, ci siamo amati per oltre 30 anni"

"Sono devastata. Ci siamo amati per oltre trent'anni e per 17 abbiamo vissuto assieme. Sono stata allontanata da lui ingiustamente e con violenza" denuncia Hiromi Rollin. La donna parla della sofferenza per non essere riuscita a salutare l'attore per l'ultima volta, rivelando anche: "Lo scorso marzo mi aveva mandato un messaggio in cui mi chiedeva di andarlo a trovare perchè era troppo solo". Rollin era stata cacciata dai figli di Delon e accusata di "circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento animale". La donna raccontava di essere stata allontanata con l'inganno:

Il 5 luglio 2023 sono caduta in una trappola. Qualche giorno prima eravamo andati in Svizzera per un controllo medico. Al nostro ritorno volevamo recuperare il cane che il figlio Alain-Fabien aveva tenuto durante la nostra assenza. All'epoca lui abitava a Montargis, non lontano da Douchy, e aveva chiesto a suo padre di andare a prendere Loubo a casa sua perché non aveva la macchina. Partii subito con un jeans e maglietta e solo 70 euro e il telefonino. Abbracciai Alain dicendogli che sarei tornata presto. Come potevo immaginare che non lo avrei più rivisto.

Da quel giorno Rollin non ha mai smesso di proclamarsi innocente e di sostenere come il distacco da Delon sarebbe stato deleterio per la salute dell'attore.

La storia tra Alain Delon e Hiromi Rollin

Alain Delon e Hiromi Rollin si conobbero sul set del film Il ritorno di Casanova, del 1992, dove lei era l’assistente alla regia. A quel tempo Delon era legato a Rosalie Van Breemen, con cui aveva avuto Anouchka e Alain-Fabien Delon. Tra i due iniziò una relazione, Rollin divenne assistente dell'attore e poco dopo si trasferì a casa sua. Inizialmente tennero segreta la loro storia ai figli di Delon, per poi uscire allo scoperto. È stata Rollin a rimanere accanto al divo dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2019 ma secondo i figli – da tempo al centro di una battaglia legale – sarebbe stata una donna crudele e manipolatrice.