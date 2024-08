È morto Alain Delon, l’attore francese aveva 88 anni, Macron: “Era un monumento francese”

video suggerito

È morto a 88 anni l'attore francese Alain Delon, mito del cinema francese, aveva recitato per Visconti, Antonioni, Jean-Pierre Melville e Jean-Luc Godard.

A cura di Francesco Raiola

Alain Delon (Mike Marsland/WireImage)

È morto a 88 anni Alain Delon, uno degli attori più famosi al mondo. A darne la notizia sono i tre figli che lo hanno comunicato all'AFP: "Alain Fabien, Anouchka e Anthony, insieme al (suo cane) Loubo – si legge nella nota indirizzata ad Afp – sono profondamente addolorati nell'annunciare la morte del loro padre. Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia. La famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento di lutto estremamente doloroso". La Francia e il mondo del Cinema dicono addio a una delle loro icone, attore incredibile che ha cominciato quando aveva 22 anni e ha recitato per alcuni dei registi più importanti, rappresentando sullo schermo personaggi che hanno fatto la Storia del Cinema. Anche il Presidente Macron ha voluto rendergli omaggio.

Il ricordo del Presidente Macron

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha voluto ricordare e rendere omaggio a Delon. In una nota postata anche su X ha detto, infatti: "Mister Klein o Rocco, nel Gattopardo o il Samurai, Alain Delon ha interpretato ruoli leggendari e ha fatto sognare il mondo. Prestando il suo volto indimenticabile per stravolgere le nostre vite. Malinconico, popolare, segreto, era più che una star: era un monumento francese".

La carriera dell'attore francese

Alain Delon (Getty Images)

Alain Delon ha cominciato a recitare quando aveva 22 anni, ma la sua vita rocambolesca era cominciata già prima, quando si arruola nella Marina e viene mandato in Indocina, fino al congedo arrivato anche a causa di un temperamento non semplice. La svolta arriva grazie all'incontro con l'attore l'attore Jean-Claude Brialy che lo porta a Cannes e successivamente con il regista francese Yves Allégret che lo vuole nel film Godot, del 1957, esordio dell'attore. Nello stesso anno recita anche in Fatti bella e taci, film in cui recita anche Jean Paul Belmondo, mentre l'anno successivo, nel 1958 recita la sua prima parte da protagonista nel film L'amante pura di Pierre Gaspard-Huit dove incontra anche l'attrice Romy Schneider con cui farà coppia anche nella vita, in una delle relazione sentimentali più note del Cinema mondiale.

I ruoli principali di Delon

Nonostante reciterà in altri due film da protagonista, la fama mondiale e il mito Delon nascono grazie all'interpretazione che farà nel film di René Clément Delitto in pieno sole, tratto da un romanzo di Patricia Highsmith. Considerato anche uno dei sex symbol della cinematografia mondiale, Alain Delon ha recitato per registi come René Clément, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Louise Malle, Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard e Agnès Varda tra gli altri, interpretando ruoli come quello di Rocco in Rocco e i suoi fratello, il Principe ne Il Gattopardo, il killer Jeff in Franck Costello faccia d'angelo, Jean-Paul Leroy ne La Piscina, tra le altre. In totale Alain Delon reciterà in 88 film e 7 telefilm, oltre a dirigere 2 lungometraggi e produrre 32 film a cui si aggiungono anche 7 spettacoli teatrali.

I premi vinti da Alain Delon

Alain Delon (LaPresse)

Una serie di ruoli che gli hanno permesso di vincere nel 1985 il Premio César – gli Oscar del Cinema francese – come migliore attore per il film Notre histoire, il David di Donatello, l'Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino, mentre nel 1963 ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe per il film Il Gattopardo, mentre nel 2019 gli è stata data la Palma d'oro alla carriera a Cannes. L'ultima volta che è apparso in un film è stato nel film Asterix alle Olimpiadi di Frédéric Forestier e Thomas Langmann, mentre nel 2017 ha annunciato il ritiro dalle scene.

La vita privata di Delon

Oltre a quella cinematografica e artistica anche la vita sentimentale e privata dell'attore francese èp stata ricca e degna di un romanzo a parte. Abbiamo accennato all'amore per Romy Schneider, con cui ha formato una delle coppie da sogno del cinema, ma Delon ha avuto tanti amori (come quelli con Nico e Dalida), si è sposato con l'attrice Nathalie Delon e ha avuto tre figli (Anthony nato nel 1964, Anouchka nata nel 1990 e Alain-Fabien nato nel 1994, a cui si aggiunge Ari Boulogne, avuto da Nico, mai riconosciuto, ma cresciuto, comunque dalla madre dell'attore, Edith Boulogne da cui prende il cognome. La sua ultima compagna era Hiromi, come rivelò lui stesso in un'intervista. Nei mesi scorsi, però, la donna è stata allontanata dai figli, come ammise lei stessa in un'intervista a Chi.