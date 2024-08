video suggerito

L’addio di Sophia Loren ad Alain Delon: “Un caro amico, gli vorrò sempre bene” Sophia Loren ricorda Alain Delon dopo la scomparsa. “Un caro amico, gli vorrò sempre bene”, è la dichiarazione rilasciata dall’attrice 90enne in seguito alla scomparsa del collega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sophia Loren ricorda Alain Delon a poche ore dalla morte. L’attrice ha affidato una dichiarazione all’Ansa nella quale ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’amico e collega: “La notizia della scomparsa di Alain mi ha molto rattristato. Prima che un collega è stato un caro amico. Ti vorrò sempre bene. Ciao Alain. Sophia Loren”. L’attore francese aveva 88 anni ed era malato da diverso tempo. A dare la notizia della scomparsa sono stati i figli Alain Fabien, Anouchka e Anthony. Delon si era ritirato dalle scene nel 2018.

L’addio addolorato di Brigitte Bardot: “Perdo un complice”

A dire pubblicamente addio a Delon, oltre a Sophia Loren, era stata la collega Brigitte Bardot. L’attrice parla della scomparsa dell’amico come motivo di un “vuoto abissale che niente e nessuno sarà in grado di riempire”. “Alain, morendo, mette fine al magnifico capitolo di un'epoca passata, di cui era un monumento sovrano”, ha scritto Bardot in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter, “Ha rappresentato il meglio del ‘cinema di prestigio' in Francia. Un ambasciatore di eleganza, talento, bellezza. Perdo un amico, un alter ego, un complice. Condividevamo gli stessi valori, le stesse delusioni, lo stesso amore per gli animali. Mi viene in mente una frase del poeta Alfred de Vigny ne ‘La morte del lupo': ‘Per vedere cosa eravamo sulla terra e cosa lasciamo, solo il silenzio è grande; tutto il resto è debolezza”.

Il ricordo di Claudia Cardinale: “Tristezza troppo intensa"

A ricordare l’attore anche Claudia Cardinale, che con Delon aveva recitato nel film Il Gattopardo. “Mi chiedete parole ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei figli di Alain, dei suoi cari, dei suoi fan. Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle”, ha fatto sapere l’attrice che con il collega aveva mantenuto un rapporto di amicizia durato tutta la vita. “Alain pensava di conquistarmi, invece ha capito che così non sarebbe stato e da allora siamo diventati amici. L’esperienza del Gattopardo ci ha legati per sempre. È stato un film molto importante. Alain era stato un amico, ci siamo ritrovati spesso, sia nei film che nella vita. Non ci siamo mai persi di vista”, aveva raccontato qualche anno fa, descrivendo il loro rapporto.