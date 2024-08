video suggerito

Brigitte Bardot distrutta per la morte di Alain Delon: “Perdo un amico, un complice, un alter ego” L’attrice dice addio ad Alain Delon, morto nelle scorse ore. Con una lettera scritta di suo pugno, l’attrice saluta l’amico, con cui aveva condiviso valori e amore per gli animali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'icona che saluta l'altra. Brigitte Bardot definisce motivo di "un vuoto abissale che niente e nessuno sarà in grado di riempire" la morte di Alain Delon, salutando di fatto quello che, insieme a lei, era rimasta tra le ultime grandi icone del cinema francese a livello internazionale. L'attrice ha accolto la morte dell'amico con un messaggio scritto di suo pugno e pubblicato sui social: "Alain, morendo, mette fine al magnifico capitolo di un'epoca passata, di cui era un monumento sovrano", scrive l'attrice che resta ormai l'ultima leggenda vivente del cinema francese.

La lettera di addio di Brigitte Bardot

La lettera di Bardot con cui l'attrice dice addio per sempre all'amico prosegue così: "Ha rappresentato il meglio del ‘cinema di prestigio' in Francia. Un ambasciatore di eleganza, talento, bellezza". Bardot definisce Delon "un amico, un alter ego, un complice. Condividevamo gli stessi valori, le stesse delusioni, lo stesso amore per gli animali. Mi viene in mente una frase del poeta Alfred de Vigny ne ‘La morte del lupo': ‘Per vedere cosa eravamo sulla terra e cosa lasciamo, solo il silenzio è grande; tutto il resto è debolezza'".

Il legame tra Alain Delon e Brigitte Bardot

Gli stessi valori e le stesse idee, per l'appunto. Negli ultimi decenni Bardot e Delon si erano trovati spesso allineati su molte posizioni che riguardavano la sfera pubblica e politica, trascendendo il loro ruolo di attori. Più volte i due, in uscite pubbliche, avevano infatti mostrato inclinazioni favorevoli per le posizioni della destra, di Jean Marie Le Pen prima e della figlia, Marine, poi. Ragion per cui entrambi sono stati oggetto di critiche ed hanno diviso i francesi sull'opinione nei confronti di due simboli indiscussi del cinema e della cultura francese nel mondo. A legarli, inoltre, l'amore per gli animali, come la fondazione intitolata a Brigitte Bardot, che si occupa proprio di questo tema, ha sottolineato in un post sui social nelle scorse ore.