I 90 anni di Brigitte Bardot: "Non riesco a muovermi ma non mi lamento, mi fa incaz*are chi lo fa" Capelli bianchi e problemi fisici non sono un problema. In un'intervista Brigitte Bardot racconta com'è la sua vita oggi, alla soglia dei novant'anni: "Vivo normalmente, come quando ero più giovane ma con qualche handicap. Lamentarsi non fa passare il dolore".

A cura di Sara Leombruno

Nel mese del suo novantesimo compleanno, Brigitte Bardot afferma di non temere lo scorrere del tempo. Non ha mai contato rughe e capelli bianchi e il tempo passa senza che lei se ne preoccupi troppo. In un'intervista a Le Monde, confessa di non temere il fatto di star invecchiando: "Non so se sono vecchia e non lo voglio sapere. Semplicemente continuo a vivere più a lungo che riesco". Dopo una carriera eccelsa e aver cambiato la storia del cinema, la diva guarda al futuro con ottimismo, nonostante alcuni problemi fisici: "Non posso lamentarmi, quando ti lamenti fai incaz*are tutti. C'è chi sta peggio di me, persone affette da condizioni terribili". Di recente, la diva aveva scritto di suo pugno una lettera per la morte di Alain Delon: "Morendo, mette fine al magnifico capitolo di un'epoca passata, di cui era un monumento sovrano", aveva detto l'attrice, che resta ormai l'ultima leggenda vivente del cinema francese.

Il coraggio di invecchiare

Riuscire a invecchiare, per la diva, oggi è una vera fortuna: "Riesco ancora a stare in piedi dritta". Considerando che ha altri problemi, non passa "la vita a guardarsi allo specchio per contare le rughe o i capelli bianchi". Sul suo viso ci sono poche rughe grazie al fatto di non spalmarsi mai la crema antirughe. E sui capelli, l’ex attrice si dice fortunata di poterli portare ancora molto lunghi:

Per la precisione, fino alle natiche, mantenendo essenzialmente il mio colore originale, castano chiaro, punteggiato di striature bianche. Un metro e mezzo di capelli straordinari che lavo da sola nel lavandino. È un lavoro! Non mi lamento mai. Le mie ossa mi giocano brutti scherzi e mi impediscono di muovermi, se non con le due stampelle, ma sopporto molto bene quello che mi fanno passare, spiega l’attrice.

Il motivo è semplice: "Innanzitutto, quando ti lamenti, fai incazzare tutti, e poi non aiuta a far passare il dolore. Quindi non mi lamento mai e vivo normalmente, come quando ero più giovane, ma con qualche handicap", conclude.

Cosa fa oggi Brigitte Bardot e dove vive

La diva del cinema vive nella sua villa “La Madrague” a Saint Tropez con il marito Bernard d'Ormale. Brigitte Bardot si è ritirata dalle scene nel 1974, poco prima di compiere 40 anni. All'attivo oltre cinquanta film. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2021, si definì "un animale selvatico e solitario". Oggi conduce una vita ritirata, ma mantiene costante il suo impegno nella lotta per la tutela degli animali con la sua fondazione. La sua casa, un tempo, era assediata dai paparazzi che immortalavano BB con i suoi amori. Uno dei suoi spasimanti, Gunther Sachs, fece addirittura piovere rose sulla villa per conquistarla. Ora la diva si gode la tranquillità della spiaggia privata, ma ha assicurato a Oggi.it:

Non sono una eremita! Leggo i giornali, guardo la tv, rimango vigile e osservo questo mondo che diventa un circo. Il modo in cui trattiamo il nostro pianeta è abominevole: riscaldamento globale, inondazioni, una demografia esplosiva.