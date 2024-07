La vita di Brigitte Bardot oggi: cosa fa l’attrice e dove vive

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Brigitte Bardot ieri e oggi

Classe 1934, Brigitte Bardot oggi ha 89 anni. Ne festeggerà 90 il prossimo 28 settembre. La diva del cinema vive nella sua villa “La Madrague” a Saint Tropez con il marito Bernard d'Ormale. Brigitte Bardot si è ritirata dalle scene nel 1974, poco prima di compiere 40 anni. All'attivo oltre cinquanta film. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2021, si definì "un animale selvatico e solitario". Oggi conduce una vita ritirata con sporadiche telefonate alla sorella Mijanou che vive a Los Angeles e non vede da vent'anni. Costante il suo impegno nella lotta per la tutela degli animali.

La vita di Brigitte Bardot oggi e la fondazione a tutela degli animali

Brigitte Bardot e l'impegno a tutela degli animali

Brigitte Bardot ha sempre manifestato un immenso amore per gli animali, tanto da impegnarsi attivamente per la loro tutela. L'attrice ha confidato candidamente che quando le capita di pregare, lo fa solo per la salute dei suoi animali: "Non chiedo mai niente per me. Me ne fot** dell'umanità". L'attrice ha creato una fondazione che porta avanti diverse battaglie tra cui quella contro la caccia, contro le pellicce, contro l'uso di animali negli spettacoli circensi, contro la pratica dell'alimentazione forzata delle oche e delle anatra nella produzione di foie gras. Ma lotta anche perché venga rispettata "la normativa francese che impone lo stordimento degli animali prima della macellazione e porre fine all'esenzione per la macellazione rituale".

Dove vive Brigitte Bardot: la villa La Madrague a Saint-Tropez

La Madrague, la villa dove vive Brigitte Bardot

Brigitte Bardot vive a Saint-Tropez nella villa La Madrague. La sua casa, un tempo, era assediata dai paparazzi che immortalavano BB con i suoi amori. Uno dei suoi spasimanti, Gunther Sachs, fece addirittura piovere rose sulla villa per conquistarla. Ora la diva si gode la tranquillità della spiaggia privata, il profumo della lavanda e delle erbe selvatiche e la compagnia del marito Bernard D'Ormale e dei suoi animali, tra gatti, cani e capre. L'attrice ha assicurato a Oggi.it:

Non sono una eremita! Leggo i giornali, guardo la tv, rimango vigile e osservo questo mondo che diventa un circo. Il modo in cui trattiamo il nostro pianeta è abominevole: riscaldamento globale, inondazioni, una demografia esplosiva.

La Fondazione Brigitte Bardot, dopo la morte dell'attrice, trasformerà la villa in un museo a lei dedicato.

Brigitte Bardot nel 1963