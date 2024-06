video suggerito

La serie su Brigitte Bardot arriva in prima serata, quando e dove vederla Da lunedì 17 giugno arriva su Canale 5 “Bardot”, la serie che racconta la storia di una delle dive più amate del cinema mondiale, ovvero Brigitte Bardot. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it



A partire da lunedì 17 giugno su Canale 5 arriva in prima serata Bardot, la serie che racconta la vita di una delle più grandi icone del cinema, per l'appunto Brigitte Bardot, partendo dagli esordi della sua carriera. Dall'inizio come modella, passando per il cinema, vivendo amori travolgenti e tormentati, arrivando al giorno in cui, giovanissima, provò a togliersi la vita.

La trama della serie Bardot

La miniserie, che in Francia ha riscosso anche un certo successo, è una coproduzione di Rti con Federation Entertainment e France Télévisions, in associazione con Netflix. Il racconto inizia con una giovanissima Brigitte, di una bellezza prorompente e ammaliante già a 15 anni, tanto da posare per una copertina del settimanale Elle, allora alle sue prime pubblicazioni. Dopo quello scatto, viene notata dal giovane e talentuoso Vadim, assistente del già noto regista Marc Allégret. Questo incontro apre a Brigitte le porte del cinema, nonché dell'amore, ma anche della sessualità e della libertà, una vita completamente agli antipodi di quella vissuta con la sua famiglia d'origine, rigida e intransigente. Il padre, infatti, cercherà in tutti i modi di allontanare la figlia da Vadim, ma dopo anni di bugie, compiuta la maggiore età, ha l'autorizzazione da parte dei genitori di sposarlo. Lui sarà il suo amore più grande, che la renderà una star mondiale con il film "Et Dieu… créa la femme". Da quel momento divenne un'icona del cinema, della moda, capace di sovvertire i dettami fino allora conosciuti nel mondo dello spettacolo.

Il cast della miniserie

A interpretare l'iconica attrice francese, capace di rivoluzionare l'idea di bellezza e sensualità, è Julia De Nunez, attrice francese la cui somiglianza con la diva è lampante. Nel cast di Bardot ci sono anche Victor Belmondo nel ruolo di Roger Vadim, Géraldine Pailhas e Hyppolyte Girardot che interpretano la madre e il padre di Brigitte, Yvan Attal, Anne Le Ny e Louis-Do De Lencquesain. Troviamo anche Jean Louis Trintignant, con il quale Brigitte vive una passione travolgente, ed è interpretato da Noham Edje. E ancora Jacques Charrier che ha il volto di Oscar Lesage sarà il secondo marito di Brigitte e padre di suo figlio Nicolas. Nel cast anche l'attrice Valentina Romani che interpreta Peggy e Giuseppe Maggio, nei panni di un fotografo.

Dove vederla e quante puntate sono

La serie andrà in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5, ma si può recuperare anche in streaming con Mediaset Infinity. Gli episodi che la compongono sono sei, che saranno divisi in tre appuntamenti.