La vita privata di Brigitte Bardot: l’amore per Vadim, la nascita del figlio e il matrimonio con d’Ormale

A cura di Andrea Parrella

Brigitte Bardot è stata un simbolo dirompente della mondanità e il mondo dello spettacolo negli anni più vivi della sua carriera. Una vita, quella raccontata nella fiction con Julia De Nunez, movimentata soprattutto sotto il profilo sentimentale, con quattro matrimoni, da Roger Vadim a Günter Sachs, un figlio inizialmente rinnegato e diverse relazioni con personaggi noti del mondo del cinema e della musica.

Il primo grande amore con Roger Vadim

La prima relazione importante per Brigitte Bardot è appunto con Roger Vadim, che sposa nel 1952, a a soli 19 anni e con il quale vive una passione per alcuni anni. Un rapporto matrimoniale che dura cinque anni, decisamente travagliati visto che nel frattempo l'attrice francese ha relazioni con altri uomini, dall'attore Jean-Louis Trintignant (co-protagonista con Gassman de Il Sorpasso, in cui viene citata la stessa Brigitte Bardot), con cui finisce a causa della distanza tra loro, visto che l'attore le è tenuto lontano dal servizio di leva. la loro storia ha fine nel 1957, quando arriva anche il divorzio ufficiale da Vadim.

Il secondo matrimonio con Jacques Charrier

Negli anni successivi al divorzio, Brigitte Bardot intrattiene diverse relazioni con uomini del mondo dello spettacolo. Prima quella in gran segreto con Gilbert Bécaud – dal momento che lui è sposato e non vuole compromettersi – e, successivamente, con l'attore Raf Vallone. Nel 1958 inizia una relazione con il cantante e volto televisivo Sacha Distel. Nei mesi successivi Bardot inizia sul set di un film una relazione con l'attore Jacques Charrier, che sposerà il 18 giugno 1959 e dal quale ha, nel 1960, il suo unico figlio.

La nascita del figlio Nicolas Charrier-Bardot e il difficile legame

Proprio dalla relazione con Charrier nasce l'unico figlio di Brigitte Bardot, Nicolas-Jacques Charrier, un giglio che lei inizialmente rifiuta e con cui ha un rapporto difficile, affidandolo subito a una nutrice. A seguito delle nozze e la nascita del figlio si concentrerà su di lei enorme attenzione mediatica che la condurrà, in momenti difficili, a molteplici tentativi di suicidio, avvenuti tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta. I rapporti con il figlio e Charrier quando diventerà suo ex marito non si appianeranno facilmente. Nel 1996 Bardot è stata citata in tribunale dall'ex marito Jacques Charrier e dal figlio Nicolas-Jacques per alcuni contenuti del libro autobiografico "Mi chiamano B.B." nel quale avrebbe descritto l'ex coniuge come un bruto e alcolizzato e, relativamente al figlio, raccontando che avrebbe voluto abortire.

Le nozze con Gunther Sachs

Il matrimonio con Charrier terminerà nel 1962 e Bardot vivrà un periodo di difficoltà personale, che si risolverà in buona sostanza pochi anni dopo, nel 1966, quando l'attrice conoscerà il playboy tedesco Günter Sachs. Con lui avrà una relazione matrimoniale in linea con la durata dei precedenti matrimoni, visto che il divorzio arriverà nel 1969.

L’ultimo matrimonio con Bernard d’Ormale

Nei decenni successivi Brigitte Bardot non mancherà di finire altre volte sui giornali di cronaca rosa per le sue relazioni, tra cui quella con l'imprenditore italiano Gigi Rizzi. Tuttavia passeranno più di 20 anni prima che contragga un nuovo matrimonio; si sposa infatti per la quarta volta soltanto nel 1992 con un esponente politico del Fronte Nazionale, Bernard d'Ormale, con il quale ha vissuto il più duraturo dei suoi matrimoni.

Brigitte Bardot con il marito Bernard d'Ormale