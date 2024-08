Barbara Bouchet: “Ho subito molestie ma mica le tiro fuori vent’anni dopo”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Barbara Bouchet ha festeggiato 80 anni lo scorso 15 agosto: "Rimpianti? Non poter cambiare quei siti che scrivono che ne ho 81". L'attrice ha ripercorso la sua vita privata e professionale in un'intervista. A impreziosire il suo vissuto, il lungo amore con il marito Luigi Borghese, da cui ha avuto i figli Alessandro e Massimiliano. L'uomo è scomparso nel 2016: "Aveva qualcosa per me importantissimo: la capacità di farmi ridere. In 32 anni non mi sono annoiata mai". Barbara Bouchet ha anche accennato al delicato tema delle molestie sul lavoro: "Ma certo che le ho subite! Mica però le vado a tirare fuori vent’anni dopo".

Quando ammanettò Warren Beatty

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Stampa, Barbara Bouchet ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera. L'attrice ha ricordato quando incontrò il collega Warren Beatty a una festa e rimase affascinata dalla sua bellezza: "Eravamo a una festa e l’avevo puntato per quant’era bello". Così, decise di passare all'azione: "Presi un paio di manette sul davanzale del salone, lo raggiunsi, gliele chiusi ai polsi e gli dissi: ‘Sei mio'. Passai la serata a portarmelo in giro così, come un trofeo".

Perché si è rifiutata di sposare Omar Sharif

Nel suo passato sentimentale anche la relazione con Omar Sharif, che la chiese in sposa. L'attrice, tuttavia, non se la sentì di accettare la proposta di matrimonio:

Era pieno di fisime. Nella nostra casa a Parigi non voleva né quadri né mensole, mentre io sono cresciuta in una casa con le pareti affollate di qualsiasi cosa. Gli ho risposto: ‘Vuoi davvero che viviamo in un ospedale?'. E poi era sempre via, io sola con sua figlia e lui a folleggiare al casinò. Non avrebbe funzionato.

Infine, quanto alle scene di nudo nei suoi film ha spiegato di non avere mai provato imbarazzo per un motivo ben preciso: "In famiglia eravamo sei figli, vivevamo tutti in un’unica stanza e non avevamo il bagno. Questo ci ha resi liberi e aperti, il pudore nemmeno sapevamo cosa fosse".