Quando ci saranno i funerali in forma privata di Alain Delon e dove sarà sepolto I funerali di Alain Delon si svolgeranno sabato 24 agosto a Douchy, nella sua tenuta e con una cerimonia privata. L'attore verrà sepolto insieme ai suoi 35 cani.

Alain Delon si è spento il 18 agosto all'età di 88 anni. Nel rispetto della volontà dell'attore, i suoi funerali si terranno in forma privata, senza omaggio nazionale o cerimonia politica in suo onore, e verranno celebrati nella sua proprietà il 24 agosto. Il divo aveva dato disposizioni affinché fosse sepolto in una cappella costruita da lui stesso nei pressi della sua tenuta a Douchy insieme ai suoi 35 cani.

I funerali in forma privata si terranno sabato 24 agosto

I funerali di Alain Delon verranno celebrati il 24 agosto in forma privata. L'attore verrà sepolto in una cappella costruita da lui stesso situata nelle vicinanze della sua tenuta a Douchy, nel Loiret, in cui si era stabilito dal 1971. Il divo aveva dato tali disposizioni tempo prima della sua dipartita. A celebrare la funzione sarà monsignore Jean-Michel Di Falco e alla cerimonia sono attesi pochi intimi – circa una quarantina di persone – tra cui i figli dell'attore: Anthony, Anouchka e Alain-Fabien. Non è chiaro se Hiromi Rollin, ultima compagna di Alain Delon, riuscirà a partecipare alle esequie. La donna aveva dichiarato di non essere riuscita a dire addio all'attore a causa dell'allontanamento da parte dei figli.

Alain Delon sarà sepolto insieme ai suoi 35 cani

Alain Delon verrà sepolto nello stesso luogo in cui riposano i suoi 35 anni. Con lui, però, non ci sarà il pastore belga Malinois Loubo. L'attore avrebbe voluto che fosse soppresso per non farlo rimanere solo. Nel 2018 spiegava in un'intervista: "Se morirò io prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare nello stesso momento. Gli farà una iniezione letale in modo che se ne vada tra le mie braccia. Preferisco così piuttosto che sapere che morirà sulla mia tomba con tanta sofferenza". I figli del divo e la Fondazione Brigitte Bardot hanno fatto sapere che l'animale non verrà abbattuto.