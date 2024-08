video suggerito

Per Alain Delon funerali privati in presenza dei suoi 35 cani, non voleva omaggi nazionali L'attore, morto a 88 anni, verrà sepolto a metà settimane nella tenuta dove risiedeva. Nel 2018 l'attore si era detto contrario all'idea di una celebrazione nazionale quando sarebbe morto.

A cura di Andrea Parrella

Alain Delon aveva già deciso che i suoi funerali si sarebbero consumati in forma privata e così sarà. L'attore, morto all'età di 88 anni il 18 agosto, verrà sepolto a metà settimana a Douchy, a margine di una cerimonia per pochi intimi nella cappella della sua tenuta nel Loiret. A darne notizia nelle scorse ore è stata BmfTv secondo cui la cerimonia avverrà anche alla presenza dei suoi 35 cani.

Alain Delon e il no a funerali pubblici

Una scelta, quella della cerimonia in forma privata, su cui Delon aveva si era già espresso. Quando gli avevano chiesto, nel 2018, se nel giorno della sua morte avrebbe desiderato una celebrazione come era stato per il suo amico Jean-Paul Belmondo, per Johnny Hallyday e Charles Aznavour, lui aveva risposto con fermezza: "No, no, assolutamente no. Assolutamente no".

A settembre un ricordo pubblico di Alain Delon?

Una cerimonia pubblica che consenta al popolo francese di dire addio al suo mito si dovrebbe tenere il prossimo settembre, qualcosa che somigli a un momento per rendere omaggio alla figura dell'attore, più che al solo Delon. Un personaggio che lo stesso presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, ha omaggiato nelle ore successive alla sua morte definendolo un monumento.

Alain Delon (Mike Marsland/WireImage)

La residenza dell'attore dove si terranno i funerali

La residenza di Alain Delon è, dal 1971, la cosiddetta tenuta Brulerie, che precedentemente ospitava un castello predisposto a varii utilizzi, prima che l'attore lo acquisisse, distruggendo il castello. di cui conservò una sola dependance, e costruendo lì il suo retiro: un gigantesco parco di diverse decine di ettari circondato da alte mura, all'interno del quale pare che l'attore avesse fatto costruire un cinema. I figli Anouchka (sul suo profilo Instagram l'ultima foto pubblica di Delon) e Alain-Fabien sono nati proprio a Gien (Loiret) negli anni '90 e proprio qui l'attore è morto il 18 agosto del 2024.