Claudia Cardinale non parteciperà ai funerali di Alain Delon: "Troppo dolore" Claudia Cardinale non se la sente di prendere parte ai funerali dell'amico e collega Alain Delon. La notizia della sua morte le ha causato grande sofferenza.

A cura di Daniela Seclì

Claudia Cardinale non parteciperà ai funerali di Alain Delon. L'attrice, che ha condiviso con il divo il set dell'iconico film di Luchino Visconti Il Gattopardo, è ancora molto provata dalla notizia della morte di Delon e non se la sente di partecipare alla cerimonia funebre. L'ultimo saluto all'attore si terrà oggi, sabato 24 agosto, intorno alle ore 17. La cerimonia sarà in forma strettamente privata.

Tramite un breve comunicato, l'agente di Claudia Cardinale ha fatto sapere ad Afp che l'attrice non prenderà parte ai funerali di Alain Delon "a causa del troppo dolore". Cardinale e Delon avevano condiviso il set de Il Gattopardo, interpretando rispettivamente Angelica Sedara e Tancredi Falconeri. Nei giorni scorsi, l'ottantaseienne aveva pubblicato un messaggio di cordoglio su Instagram dedicato all'attore scomparso:

Mi chiedono parole…ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan…Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle. Per sempre tua, Angelica.

I funerali di Alain Delon

I funerali di Alain Delon si terranno oggi, sabato 24 agosto, intorno alle ore 17. Secondo quanto sostiene The Guardian, solo quaranta persone sono state ammesse alla cerimonia funebre ed è stato chiesto loro di depositare il cellulare in una busta di plastica. Infatti non sono concesse foto. Il divo del cinema sarà sepolto nella cappella che lui stesso ha fatto costruire nella tenuta La Brûlerie, che si trova a Douchy. Seguendo una precisa richiesta di Delon, la messa sarà celebrata da Monsignor Jean-Michel Di Falco, suo amico di vecchia data. Nonostante la riservatezza chiesta dai figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, centinaia di fan si sono assiepati fuori dalla villa con fiori e omaggi per ricordare Delon.