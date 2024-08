video suggerito

L’ultima foto di Alain Delon sul profilo di Anouchka: “Sarai sempre Delon, impeccabile ed elegante” L’ultima foto di Alain Delon pubblicata dalla figlia Anouchka solo il mese scorso: “Delon sarà sempre Delon. Sempre bello. Sempre impeccabile. Sempre elegante. Come il buon vino. Eternamente grande”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anouchka Delon, amata figlia dell'attore scomparso ieri all'età di 88 anni, aveva pubblicato l'ultima foto di suo padre soltanto il 13 luglio scorso. Alain Delon guarda l'obiettivo, un attimo prima di lasciarsi rasare dal barbiere. Il messaggio della figlia appare come un tributo anticipato: "Perché qualunque cosa accada, come si suol dire ‘lo spettacolo deve continuare!’. Delon sarà sempre Delon. Sempre bello. Sempre impeccabile. Sempre elegante. Come il buon vino. Eternamente grande (Come l’ho trovato bello. Anche lui si è trovato bello. Con il suo consenso, come sempre)".

Alain Delon non ha mai nascosto la sua predilezione per l'ultima figlia Anouchka, nata nel 1990 dalla relazione con la modella olandese Rosalie Van Breemen. Una predilezione che si è trasformata nei fatti nella divisione dell'eredità che per metà andrà proprio a lei. Gli altri due figli sono Anthony e Alain-Fabien mentre c'è il quarto figlio, mai riconosciuto, nato dalla relazione con Nico dei Velvet Underground, Christian Aaron Boulogne (cognome della nonna materna che lo ha cresciuto). L'uomo è morto nel 2023, in seguito a un overdose. Chiese più volte di essere riconosciuto, ma il padre non ha mai voluto e un tribunale nel 2021 gli ha negato il riconoscimento d'ufficio.

Riguardo l'eredità, Alain Delon aveva già predisposto ogni cosa: "Altrimenti si dilanierebbero, fra loro, ne sono certo", aveva dichiarato. Proprio la morte di Alain Delon li ha fatti, per adesso, ritrovare uniti. La morte è stata infatti annunciata dai figli con un comunicato congiunto firmato da Anthony, Anouchka e Alain-Fabien. Nei mesi scorsi, i figli avevano lasciato parlare le carte dei Tribunali. Adesso che il padre non c'è più e che le volontà sembrano chiare, a meno di impugnazioni e ricorsi, le liti dovrebbero essere terminate.