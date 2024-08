La figlia di Alain Delon ricorda il padre con due foto inedite: “Ti amo. Ti terrò sul mio cuore”

video suggerito

A pochi giorni dalla scomparsa di Alain Delon, la figlia Anouchka ha condiviso sui social una foto con lui. Nell'immagine i due sono stretti l'uno all'altra ed è accompagnata dai versi di Je T'aime Tu Sais, brano cantato dall'attore. Nel post c'è anche spazio per uno scatto in cui si stringono la mano. "Papà, ti amo" scrive la ragazza alla fine del messaggio dedicato al genitore.

La dedica di Anouchka per Alain Delon: "Papà, ti amo"

Anouchka Delon ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui è stretta al padre e uno in cui si tengono le mani. "Ti terrò sul mio cuore. Per spazzare via il mio dolore. Soprattutto non dire niente, non dire niente, sto troppo bene… Ecco… Ti amo, sai, solo tu lo sai. Non potrei mai… non vivrei mai senza di te. Ti amo. Ti amo. Lo sai?" È la traduzione della didascalia del post. Le parole appartengono al brano Je T'Aime Tu Sais, cantato dall'attore. "Papà, ti amo, papà", conclude la 34enne.

Anouchka e il legame con il padre Alain Delon

In un'intervista di febbraio di quest'anno rilasciata ad Elle, Anouchka Delon aveva parlato della sua complicata situazione familiare e delle condizioni di salute del padre. La 34enne si era più volte scontrata con i fratelli se far proseguire o meno le cure all'attore: "Se mio padre non parla è perché non vuole. Non è che non può, è che non vuole. Penso che abbia voglia, a 88 anni, come dice lui, di morire in pace. E quello che sta succedendo è tutt'altro: lasciatelo morire in pace". La ragazza, nata nel 1990 dalla relazione con l'attore e Rosalie van Breemen, era considera "la figlia prediletta" di Delon. L'attore – che l'ha voluta al suo fianco durante il Festival di Cannes nel 2019 – a Le Parisien rivelava: "Non ho mai detto ‘ti amo' a nessuno quanto a lei".

Anouchka Delon e Alain Delon al Festival di Cannes nel 2019

Ospite a Verissimo, Anouchka aveva parlato del legame con suo padre:

Ho avuto tanta fortuna di aver incontrato mio padre nella mia vita. Ha un carattere paradossale, ma è una bella persona. Abbiamo una bellissima relazione di fiducia in cui ci siamo sempre detti tutto. Io gli perdono tutto e lui perdona tutto a me. Ringrazio la vita tutti i giorni per questa bellissima relazione. È un uomo che amo profondamente, è il primo uomo della mia vita.