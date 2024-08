video suggerito

“Se muoio prima io sopprimetelo”, la famiglia di Alain Delon si rifiuta di abbattere il cane dell’attore Alain Delon voleva che il suo cane, un pastore belga Malinois chiamato Loubo, fosse seppellito insieme a lui. L’attore aveva dato disposizioni affinché venisse soppresso se fosse morto prima di lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1.957 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loubo, il cane di Alain Delon, non sarà sepolto insieme all'attore. In un'intervista del 2018 al Paris Match, la star del cinema aveva dato disposizioni per far sopprimere il suo pastore belga Malinois: "Se morirò io prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme". A qualche giorno dalla sua scomparsa, la famiglia del divo ha deciso che non seguirà la sua volontà. Le proteste degli animalisti hanno giocato un ruolo fondamentale nell'impedire che Loubo venisse abbattuto.

Alain Delon sul cane Loubo: "Chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme"

"Quello che so è che non lo lascerò da solo. Se dovesse morire prima di me, cosa che spero, non ne prenderò più altri" era forte il legame tra Alain Delon e il suo cane Loubo. Un affetto così intenso da spingere l'attore a dare disposizioni precise sul loro futuro insieme: "Se morirò io prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare nello stesso momento. Gli farà una iniezione letale in modo che se ne vada tra le mie braccia. Preferisco così piuttosto che sapere che morirà sulla mia tomba con tanta sofferenza".

Le proteste degli animalisti contro la soppressione del cane di Alain Delon

Le dichiarazioni dell'attore fecero grande scalpore già ai tempi dell'uscita dell'intervista, con un gran numero di reazioni negative sui social e a pochi giorni dalla sua scomparsa la vicenda è tornata a far discutere. Gli animalisti hanno espresso grande costernazione all'idea che Loubo, pastore belga Malinois, venisse soppresso anzitempo, offrendosi di trovare una nuova casa per l'animale. La famiglia di Delon ha fatto sapere che non esaudirà il desiderio dell'attore, una notizia confermata anche dalla Fondazione Brigitte Bardot su X:

Non preoccupatevi per Loubo. Molti di voi ci hanno inviato messaggi riguardanti il suo destino di Loubo. La famiglia di Alain Delon e si prenderà cura di lui. Loubo ovviamente non sarà soppresso.