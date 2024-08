Chi è Hiromi Rollin, la compagna badante di Alain Delon allontanata dai figli dell’attore

video suggerito

Hiromi Rollin, 66 anni, è stata l’ultima compagna di Alain Delon, scomparso il 18 agosto all'età di 88 anni. La donna era la sua assistente e con il tempo sembra che tra i due sia iniziata una storia. Quando si incontrarono, nel 1992 sul set di Coreografia di un delitto, l'attore era ancora sposato. Rollin ha raccontato di aver vissuto insieme a Delon per circa diciassette anni, per poi essere allontana dai figli di lui con l'accusa di manipolarlo.

Chi è Hiromi Rollin, l’ultima compagna di Alain Delon

Hiromi Rollin, 66 anni, è stata la donna che è rimasta al fianco di Alain Delon fino alla fine, o quasi. Ad allontanarla dopo una vicinanza di diciassette anni sono stati i figli di lui. Dell'impossibilità di potergli dire addio, la donna ne aveva parlato con Le Figaro, definendosi devastata per non aver potuto salutare l'attore. Rollin ha raccontato che, nonostante Delon avesse provato a contattarla, non fosse riuscita a vederlo. Nel 2023 i figli del divo l'avevano cacciata di casa con l'inganno – Rollin aveva spiegato di essere uscita per andare a prendere il cane e di non essere più potuta rientrare nell'abitazione – accusandola di circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento animale.

La storia d’amore tra Alain Delon e Hiromi Rollin

Hiromi Rollin incontrò per la prima volta Alain Delon sul set del film Coreografia di un delitto del 1992. La donna era assistente alla produzione mentre, in quel periodo, l'attore era ancora legato a Rosalie Van Breemen. Né l'uno né l'altra avevano inizialmente ufficializzato la loro relazione ma era chiaro come tra i due ci fosse un rapporto molto intimo e dopo una conoscenza trentennale, la donna si sarebbe trasferita stabilmente nell'abitazione dell'attore nel 2019.

Le accuse di Hiromi ai figli di Alain Delon: "Non mi hanno permesso di salutarlo"

I figli di Alain Delon da tempo hanno intrapreso una battaglia legale contro Hiromi Rollin. Secondo Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon, la donna avrebbe iniziato a manipolare l'attore dopo i suoi problemi fisici nel 2019, controllando i suoi messaggi e la sua corrispondenza. In una lunga intervista rilasciata a Chi, la donna aveva denunciato il loro comportamento e rinnegato le accuse nei suoi confronti. Rollin aveva rivelato di essere stata allontanata da casa dell'attore a sua insaputa e in seguito aveva puntato il dito contro i figli del divo per "tentato omicidio volontario" ai danni di Delon. A poche ore dalla scomparsa dell'attore ha rilasciato un'intervista a Le Figaro in cui si diceva devastata per non essere riuscita a salutare per l'ultima volta l'attore: "Ci siamo amati per più di 30 anni. Ho vissuto con lui per 17 anni e sono stata separata da Alain ingiustamente, brutalmente e violentemente. I suoi figli non mi hanno nemmeno permesso di dirgli ‘Addio'".