video suggerito

Romeo Beckham sfila alla Paris Fashion Week: dice addio al calcio e diventa modello per Balenciaga Ieri sera a Parigi è andata in scena l’attesa sfilata di Balenciaga e tra i modelli in passerella c’era anche un volto particolarmente noto. Si tratta di Romeo Beckham, il secondo figlio di David e Victoria, che ha recentemente detto addio al calcio per intraprendere una carriera nella moda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Paris Fashion Week volge al termine ma non per questo le sorprese sono finite, anzi, ieri la Maison Balenciaga ha catalizzato l'attenzione dei media con il lancio della sua collezione Primavera/Estate 2025. Il direttore creativo Demna ha reso omaggio alla sua infanzia con una passerella in legno che sembra essere uscita dalla sala da pranzo della casa della nonna e ha presentato una serie di look futuristici ma che allo stesso tempo riescono a raccontare la sua evoluzione. Le star che hanno partecipato allo show sono state moltissime, da Nicole Kidman ad Ashley Graham, fino ad arrivare a Naomi Campbell e a Ghali, apparso super originale in nero con il passaporto tra le mani. In quanti hanno notato che sul catwalk c'era un altro volto noto dello spettacolo?

Romeo Beckham, dal calcio alle passerelle

I figli delle star stanno conquistando il mondo dello spettacolo e a darne l'ennesima prova è stato lo show di Balenciaga, sulla cui passerella ha sfilato Romeo Beckham, il secondo figlio di David e Victoria. Non è la sua prima volta nella moda, anzi, fin da piccolissimo ha spesso "prestato" il suo volto ad ambite campagne fashion, prima tra tutte quella natalizia realizzata da Burberry, ma qualche anno fa aveva deciso di seguire le orme del padre nel calcio. Ora le cose sono cambiate: all'inizio del mese ha annunciato l'addio al settore nonostante fosse una vera e propria promessa. Lo scorso giugno gli era stato offerto un nuovo contratto dal Brentford FC ma ha preferito rifiutarlo per intraprendere una carriera nella moda, tornando così a una delle sue più grandi passioni.

Romeo Beckham sfila per Balenciaga

Il look da passerella di Romeo Beckham

Il debutto di Romeo Beckham dopo l'addio al calcio è stato ieri sulla passerella parigina di Balenciaga, dove ha sfilato fiero e sicuro di sé con uno dei look della collezione P/E 2025. Jeans oversize a vita bassa, polo a righe sui toni del blu portata col colletto alzato, sneakers futuristiche, occhiali da sole "a maschera" e smartphone attaccato al polso (con tanto di cover logata): il noto "nepo-baby" ha lasciato bene in vista i tatuaggi che gli ricoprono le braccia, dando prova di aver ereditato una delle passioni di papà David. Romeo Beckham riuscirà a diventare uno dei modelli più richiesti del momento? L'unica cosa certa è che per bellezza e stile non ha nulla da invidiare ai colleghi professionisti.