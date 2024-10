video suggerito

Ghali alle sfilate di Parigi con la giacca super oversize: il passaporto diventa parte del look Ieri sera, durante il penultimo giorno della Paris Fashion Week, è andata in scena la sfilata P/E 2025 di Balenciaga. Tra gli ospiti in prima fila del front-row c’era anche Ghali, che ha sorpreso tutti con un look davvero originale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sta per chiudersi la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 ma, nonostante oggi sia l'ultimo giorno di sfilate, le sorprese sembrano non mancare. Ieri è stato il turno di Demna, il direttore creativo di Balenciaga che ha pensato bene di trasformare la sala da pranzo di sua nonna in una passerella, così da rendere omaggio alla sua infanzia, il periodo in cui ha avuto i primi contatti con la moda tra abiti disegnati sui cartoncini e show "improvvisati" nella cucina dei nonni. La collezione ha mixato epoche totalmente distanti e il motivo è molto semplice: vuole raccontare l'evoluzione dello stilista negli anni, il tutto senza mai rinunciare alle forme e ai volumi esasperati (ormai tratto distintivo del suo stile). Le star che hanno seguito l'evento dalle prime file del front-row sono state moltissime e tra loro c'era anche un volto noto al pubblico italiano: Ghali.

Il look oversize di Ghali alle sfilate

Alla Paris Fashion Week P/E 2025 non sono mancati gli ospiti italiani alle sfilate: dopo Valentina Ferragni con i suoi gioielli scultura da Schiaparelli e Alessia Marcuzzi con un completo total denim in verde militare da Isabel Marant, ieri è stato il turno di Ghali, apparso in prima fila allo show di Balenciaga accanto a grandi nomi come Nicole Kidman e Naomi Campbell. Il cantante, da sempre appassionato di moda e griffe, non poteva mancare a un evento tanto atteso nel settore e ne ha approfittato per dare il meglio di lui in fatto di glamour. Ha indossato un completo total black della Maison, un modello dai volumi davvero extra con pantaloni classici a vita altissima e giacca XXL con spalline imbottite che ha reso la sua immagine "futuristica". Ha poi lasciato il blazer sbottonato, rivelando un top aderente color carne decorato all-over con de disegni dark che sembrano tatuaggi.

Ghali alla sfilata di Balenciaga

Quanto costa il portafoglio passaporto di Balenciaga

Per completare il look da sfilata Ghali ha indossato un paio di stivaletti di vernice con la punta quadrata leggermente alzata, degli occhiali da sole in stile anni '90 e alcuni gioielli scintillanti, dagli orecchini a cerchio al maxi anello. Ha poi lasciato i rasta sciolti, facendoli cadere sui lati del viso. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il cantante teneva stretto tra le mani il passaporto con dentro il biglietto aereo. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si è trattata di una "svista" dell'ultimo minuto ma di un dettaglio voluto: i documenti di viaggio sono parte integrante del look firmato Balenciaga (che fa parte della collezione P/E 2024). Sul sito ufficiale della Maison il portafoglio passport lungo (con tanto di biglietto al suo interno) viene infatti venduto al prezzo di 625 euro ed è l'oggetto del desiderio dei fashion addicted più incalliti.

Il portafoglio passport di Balenciaga