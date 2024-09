video suggerito

Valentina Ferragni alle sfilate di Parigi indossa gli accessori scultura da oltre 12mila euro Valentina Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week e ieri ha presenziato alla sua prima sfilata, quella di Schiaparelli. In quanti hanno notato i suoi originali accessori scultura? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 e sono molte le star volate in Francia solo per seguire gli ambiti show direttamente dalle prime file (tra loro anche Damiano David con la fidanzata Dove Cameron). Ad aprire le danze erano state Dior e Saint Laurent con la loro femminilità anti-convenzionale, poi è stato il turno di Rabanne con una preziosa borsa in oro giallo, mentre ieri è andata in scena l'attesa sfilata dal mood surrealista di Schiaparelli. Se da un lato Chiara Ferragni, che da sempre condivide un rapporto speciale con la Maison, ha preferito ancora una volta disertare l'evento, la sorella Valentina ha accettato l'invito e ne ha approfittato per sfoggiare una serie di originali accessori scultura.

Gli orecchini a forma di bocca di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è da diversi anni uno degli ospiti fissi delle sfilate di Schiaparelli, in occasione delle quali sfoggia sempre dei look super glamour dai dettagli originali. Per lo show P/E 2025 ha mixato il black&white abbinando una candida blusa di seta dalla silhouette morbida e dalle maniche oversize a una gonna a tubo nera, un modello aderente e a vita alta lungo fino alle caviglie ma arricchito da uno spacco laterale non troppo profondo.

Valentina Ferragni in Schiaparelli

A fare la differenza sono stati gli accessori-scultura, naturalmente tutti firmati Schiaparelli. I più appariscenti sono gli orecchini in ottone dorato martellato, la cui particolarità sta nel loro mood surrealista. Sono infatti a forma di bocca, arricchiti addirittura da un piercing di strass. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 1.550 euro.

Gli orecchini a bocca

Valentina Ferragni con borsa e stivaletti coordinati

Per completare il tutto Valentina Ferragni ha scelto degli ulteriori dettagli super originali. Ha abbinato borsa e scarpe, entrambi in vernice nera decorati con una serratura in oro giallo (firmati sempre Schiaparelli).

Valentina Ferragni con la borsa serratura di Schiaparelli

Gli stivaletti sono dei tronchetti col dettaglio metallico sulla punta e il tacco a spilla dalla silhouette irregolare (prezzo 4.600 euro), mentre la borsa è di forma cilindrica e ha l'iconica serratura sul davanti (prezzo 6.300 euro).

Borsa Schiaparelli

Anche il beauty look della sorella di Chiara era un tantino diverso dal solito: ha detto addio alle pieghe sciolte e ai make-up acqua e sapone, ha legato i capelli in una treccia bassa e ha messo in risalto la bocca con un rossetto bordeaux molto scuro.