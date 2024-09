video suggerito

Sfila a Parigi la borsa più cara al mondo: sulla passerella di Rabanne la bag in oro 18 carati Durante la Fashion Week di Parigi, il brand Rabanne ha presentato un modello realizzato interamente in oro della 1969, la sua storica it-bag: ecco quanto vale la borsa più costosa al mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La borsa più cara al mondo

Rabanne, storico brand francese oggi guidato da Julien Dossena, ha presentato durante la Fashion Week di Parigi la collezione Primavera/Estate 2025 del brand. Sulla passerella hanno sfilato decine di look ma gli esperti non hanno potuto fare a meno di notare una delle it-bag del brand, prodotta in una versione super lusso. Si tratta della nano-bag 1969, borsa fatta con tanti dischetti metallici legati tra loro a mano. Simbolo di un'eleganza contemporanea e senza tempo, il modello, quello più piccolo dell'iconico 1969, che ha sfilato in passerella è composto da dischetti in oro 18 carati. Questo materiale la rende la borsa più costosa al mondo.

Quanto vale la borsa più costosa al mondo

Durante la sfilata, la borsa è stata sfoggiata insieme a un mini abito tempestato di decorazioni in oro e un paio di stivaletti trasparenti alla caviglia realizzati in pvc. Tutti gli occhi, però, erano sulla borsa che, stando a quanto riporta il brand, è stata prodotta dopo 100 ore di lavoro che ha coinvolto artigiani e orafi. Il look interamente dorato e la borsa da 18 carati sfilano nella prima collezione del brand dopo la morte di Françoise Hardy, cantautrice francese musa della Maison scomparsa lo scorso 11 giugno.

Il look di Rabanne interamente in oro

Paco Rabanna crea quello che, ad oggi, è ancora ritenuto l'abito più costoso al mondo proprio per farlo indossare ad Hardy nel 1968: si trattava di un mini dress composto da placche dorate che si alternavano ad altre realizzate in diamanti. Il vestito pesava circa 40 kg e presentava circa nove chili di oro per un totale di 300 carati. L'abito indossato dalla modella e abbinato alla costosissima borsa nella sfilata di P/E 2025 è un omaggio a quello stesso abito oro. Oggi gli occhi sono tutti per la borsa, la più costosa al mondo: il suo prezzo dovrebbe essere di circa 250mila euro.

La 1969 di Rabanne